فرنسا: لا يمكن القبول بأي استهداف للمدنيين في لبنان

أكدت في تصريحات خاصة لـ"الحدث" أنه لا يمكن قبول أي استهداف للمدنيين في ، مشددة على استمرار تقديم الدعم للبنان سياسياً وإنسانياً وأمنياً.



وشددت على أن رسالتها لإسرائيل واضحة: "يجب الامتناع عن أي عملية برية في لبنان"، مؤكدة في الوقت نفسه أن وإسرائيل والولايات المتحدة مطالَبة بوقف أي عمليات عسكرية تهدد الاستقرار الإقليمي.



وأوضحت الخارجية ستتحرك فقط في إطار اتفاقيات التعاون الدفاعي مع شركائها، مؤكدة أنها تعمل مع الدول الراغبة لإيجاد وسائل تضمن أمن مضيق هرمز وحماية الملاحة الدولية.

Advertisement