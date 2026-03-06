تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لحود يترأس اجتماعاً في زحلة: الوزارة مستمرة في دعم المزارعين رغم الظروف الراهنة

Lebanon 24
06-03-2026 | 09:12
A-
A+
لحود يترأس اجتماعاً في زحلة: الوزارة مستمرة في دعم المزارعين رغم الظروف الراهنة
لحود يترأس اجتماعاً في زحلة: الوزارة مستمرة في دعم المزارعين رغم الظروف الراهنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود اجتماعاً تنسيقياً في مقر مصلحة زراعة البقاعزحلة، بحضور رؤساء المصالح الزراعية في بعلبك والهرمل وزحلة، إلى جانب رؤساء الدوائر والمراكز الزراعية في المنطقة.

ونقل لحود توجيهات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، التي أكدت على ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمزارعين وتأكيد وقوف الوزارة إلى جانبهم في جميع المناطق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتناول الاجتماع آليات تنظيم العمل داخل المصالح والمراكز الزراعية، مع التركيز على سرعة الاستجابة لطلبات المزارعين في المناطق المتضررة أو المعرضة للاعتداءات، وتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد لحود أن الوزارة تضع كامل إمكاناتها البشرية والتقنية في خدمة المزارعين، مشدداً على أن فرق الوزارة في البقاع وبعلبك – الهرمل ستبقى على جهوزية تامة لمواكبة احتياجاتهم ومساعدتهم على الاستمرار في الإنتاج الزراعي.

يأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لوزارة الزراعة لتعزيز التنسيق بين مصالحها ومراكزها، وضمان استدامة الخدمات الزراعية ودعم صمود المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلدية القليعة تؤكد صمودها ودعمها لأهالي البلدة في الظروف الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب وزيرالاتصالات: سيتمّ الإعلان قريبًا عن سلسلة تدابير تتطلّبها الظروف الصعبة الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول: لمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: لن ننضم إلى مجلس السلام في ظل الظروف الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

المدير العام

وزير الزراعة

اللبنانية

البقاع

الهرمل

التركي

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06
Lebanon24
12:13 | 2026-03-06
Lebanon24
11:53 | 2026-03-06
Lebanon24
11:43 | 2026-03-06
Lebanon24
11:32 | 2026-03-06
Lebanon24
11:25 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24