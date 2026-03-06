لحود يترأس اجتماعاً في زحلة: الوزارة مستمرة في دعم المزارعين رغم الظروف الراهنة

ترأس لوزارة الزراعة المهندس لويس اجتماعاً تنسيقياً في مقر مصلحة زراعة – ، بحضور رؤساء المصالح الزراعية في والهرمل وزحلة، إلى جانب رؤساء الدوائر والمراكز الزراعية في المنطقة.



ونقل لحود توجيهات الدكتور هاني، التي أكدت على ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمزارعين وتأكيد وقوف الوزارة إلى جانبهم في جميع المناطق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وتناول الاجتماع آليات تنظيم العمل داخل المصالح والمراكز الزراعية، مع التركيز على سرعة الاستجابة لطلبات المزارعين في المناطق المتضررة أو المعرضة للاعتداءات، وتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة الدقيقة.



وأكد لحود أن الوزارة تضع كامل إمكاناتها البشرية والتقنية في خدمة المزارعين، مشدداً على أن فرق الوزارة في البقاع وبعلبك – ستبقى على جهوزية تامة لمواكبة احتياجاتهم ومساعدتهم على الاستمرار في الإنتاج الزراعي.



يأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لوزارة الزراعة لتعزيز التنسيق بين مصالحها ومراكزها، وضمان استدامة الخدمات الزراعية ودعم صمود المزارعين في مختلف المناطق .





