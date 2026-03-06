تيمور جنبلاط يؤكد من اليرزة دعم الجيش وحصرية السلاح بيد الدولة

في إطار جولاته على المسؤولين والقوى السياسية لتعزيز وتحصين ، زار رئيس النائب تيمور ، على رأس وفد من "اللقاء " وقيادة الحزب، العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة.



وأكد جنبلاط خلال اللقاء تضامنه مع الجهود التي يبذلها في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على أهمية التفاف المجتمع اللبناني حول المؤسسة العسكرية التي تنفذ قرارات الحكومة، تطبيقاً لما أرساه اتفاق لجهة حصر السلاح بيد .



كما تخلل الزيارة بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى ملف النزوح وضرورة التعامل معه بمسؤولية، وسبل إبعاد لبنان عن صراعات المنطقة.



وضم وفد "اللقاء الديمقراطي" المرافق لجنبلاط النواب: مروان حمادة، أكرم شهيّب، وائل أبو فاعور، وفيصل الصايغ، إلى جانب أمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



