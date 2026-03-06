تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تيمور جنبلاط يؤكد من اليرزة دعم الجيش وحصرية السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
06-03-2026 | 09:26
تيمور جنبلاط يؤكد من اليرزة دعم الجيش وحصرية السلاح بيد الدولة
تيمور جنبلاط يؤكد من اليرزة دعم الجيش وحصرية السلاح بيد الدولة photos 0
في إطار جولاته على المسؤولين والقوى السياسية لتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين لبنان، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، على رأس وفد من "اللقاء الديمقراطي" وقيادة الحزب، قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة.

وأكد جنبلاط خلال اللقاء تضامنه مع الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على أهمية التفاف المجتمع اللبناني حول المؤسسة العسكرية التي تنفذ قرارات الحكومة، تطبيقاً لما أرساه اتفاق الطائف لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

كما تخلل الزيارة بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى ملف النزوح وضرورة التعامل معه بمسؤولية، وسبل إبعاد لبنان عن صراعات المنطقة.

وضم وفد "اللقاء الديمقراطي" المرافق لجنبلاط النواب: مروان حمادة، أكرم شهيّب، وائل أبو فاعور، وفيصل الصايغ، إلى جانب أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
