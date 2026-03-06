الحريري تستنكر العدوان على صيدا: استهداف للمدنيين وانتهاك للأمن والاستقرار

استنكرت " " في بيان، العدوان المستمر على ، والذي طال مدينة للمرة الثانية خلال أيام قليلة.



وأشارت إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل حربه المفتوحة، مستهدفاً صيدا بغارة طالت منشأة مدنية في "عمارة "، مما أسفر عن سقوط وجرحى وترويع للسكان. وأكدت أن هذا الاستهداف يطال مرفقاً حيوياً يتمتع برمزية مدنية واجتماعية وصحية، معتبرة إياه انتهاكاً لأمن المدينة واستقرارها، ومحاولة للنيل من إرادة أهلها في الصمود والتضامن في مواجهة تداعيات الحرب.



وختمت الحريري بيانها بإدانة شديدة لهذا العدوان على صيدا وكل لبنان، متوجهة بالدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وداعيةً الله أن يحفظ لبنان ومدينتها.

