الحريري تستنكر العدوان على صيدا: استهداف للمدنيين وانتهاك للأمن والاستقرار

Lebanon 24
06-03-2026 | 09:31
الحريري تستنكر العدوان على صيدا: استهداف للمدنيين وانتهاك للأمن والاستقرار
استنكرت نائب رئيس تيار "المستقبل" السيدة بهية الحريري في بيان، العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي طال مدينة صيدا للمرة الثانية خلال أيام قليلة.

وأشارت الحريري إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل حربه المفتوحة، مستهدفاً صيدا بغارة طالت منشأة مدنية في "عمارة المقاصد"، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وترويع للسكان. وأكدت أن هذا الاستهداف يطال مرفقاً حيوياً يتمتع برمزية مدنية واجتماعية وصحية، معتبرة إياه انتهاكاً لأمن المدينة واستقرارها، ومحاولة للنيل من إرادة أهلها في الصمود والتضامن في مواجهة تداعيات الحرب.

وختمت الحريري بيانها بإدانة شديدة لهذا العدوان على صيدا وكل لبنان، متوجهة بالدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وداعيةً الله أن يحفظ لبنان ومدينتها.
مواضيع ذات صلة
"المقاصد" في صيدا تستنكر استهداف مبناها: أهدافنا مدنية بحتة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تستنكر عدوان قناريت: العدو لا يقيم اعتباراً للمواثيق الدولية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلمين تستنكر استهداف الكوادر التربوية وتطالب بمحاسبة دولية للاحتلال
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري استقبلت ماهر شبايطة مع وفد من فتح ومنظمة التحرير في منطقة صيدا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24

السيدة بهية الحريري

الإسرائيلي

نائب رئيس

حفظ لبنان

المستقبل

الحريري

المقاصد

Lebanon24
09:37 | 2026-03-06
Lebanon24
12:13 | 2026-03-06
Lebanon24
11:53 | 2026-03-06
Lebanon24
11:43 | 2026-03-06
Lebanon24
11:32 | 2026-03-06
Lebanon24
11:25 | 2026-03-06
