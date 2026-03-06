"حزب الله" يستهدف مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة

أعلن " " في بيان، أنّه "ردًّا على العدوان المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال المحتلة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 09:00 من الجمعة 06/03/2026 مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة".

