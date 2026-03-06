بري يرأس اجتماع هيئة مكتب المجلس ويستقبل وفوداً سياسية لمواكبة التطورات

ترأس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، بحضور المجلس الياس بو صعب وأعضاء الهيئة والأمين العام للمجلس، لمناقشة اقتراحات قوانين تمديد ولاية المجلس النيابي في ظل الظروف الاستثنائية والحرب.



وأوضح بو صعب بعد الاجتماع أن هناك إجماعاً نيابياً على استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لافتاً إلى أن النقاش داخل هيئة المكتب تركز على الاقتراحات المقدمة التي تتباين في المدد الزمنية المقترحة، وأعلن أن الرئيس دعا إلى جلسة يوم الاثنين المقبل لطرح هذه الاقتراحات ومناقشتها.

كما أشار بو صعب إلى أن الرئيس بري، وبالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، يواصل جهوده واتصالاته لوقف العدوان، مشدداً على أولوية حماية وحدة الأراضي .



وعلى صعيد اللقاءات السياسية، استقبل الرئيس بري وفداً من كتلة تحالف التغيير النيابية، حيث أكد النواب المشاركون على ضرورة التضامن الوطني حول المؤسسات والشرعية، ودعم قرارات الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، ووقف أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار القوى المسلحة الرسمية.



كما استقبل الرئيس بري النائب ميشال معوض، الذي دعا إلى وضع الخلافات جانباً لمواجهة المأساة الوطنية، مشدداً على ضرورة تفكيك البنى الأمنية والعسكرية وتسليم السلاح للدولة. ومن جهته، أوضح الرئيس بري أن ما ورد في تصريح النائب معوض نقلاً عن لسانه غير دقيق وغير صحيح.



وفي السياق الصحي، أطلع وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين الرئيس واقع القطاع الصحي والمستشفيات في ظل تزايد أعداد الشهداء والجرحى، مستعرضاً خطة الوزارة لمتابعة التغطية الاستشفائية وتفعيل العيادات النقالة في مراكز النزوح، ومؤكداً على أهمية التماسك الوطني لمواجهة مخططات العدو.