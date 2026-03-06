تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في لبنان.. إليكم الحصيلة الأخيرة
Lebanon 24
06-03-2026
|
09:57
photos
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى مساء الجمعة 6 آذار ارتفعت إلى 217 شهيدا و798 جريحًا.
وزارة الصحة العامة
الشهداء
شهداء
دوان
الحص
شهيد
