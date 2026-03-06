ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في لبنان.. إليكم الحصيلة الأخيرة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى مساء الجمعة 6 آذار ارتفعت إلى 217 شهيدا و798 جريحًا.

