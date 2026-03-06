وزير العدل: لضرورة استمرار عمل المحاكم وعدم تعطل المرفق القضائي

عقد وزير العدل عادل نصر في مكتبه اجتماعاً استثنائياً مع الرؤساء الأول للمحاكم في مختلف المحافظات وقد جرى خلاله عرض الأوضاع الراهنة في ظل الظروف القائمة، وتم التاكيد على ضرورة استمرار العمل في المحاكم وعدم تعطّل المرفق القضائي، والبحث في الإجراءات التي تجيز معالجة ملفات الموقوفين بشكل فعال دون أي تباطؤ.





كما تم البحث في كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل في المحاكم الواقعة ضمن المناطق المتأزمة.

