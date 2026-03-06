رؤساء أوروبيون يعبّرون عن قلقهم ازاء الوضع في لبنان

أعلنت ، اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء وقادة وألمانيا وإيطاليا جددوا قلقهم إزاء الوضع في ".



وقالت إن "ستارمر أطلع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا على الإجراءات الدفاعية التي اتخذتها بريطانيا".

Advertisement