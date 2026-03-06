تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة المستأجرين القدامى: تحذير من إخلاءات قسرية في ظل العدوان

Lebanon 24
06-03-2026 | 10:08
A-
A+
لجنة المستأجرين القدامى: تحذير من إخلاءات قسرية في ظل العدوان
لجنة المستأجرين القدامى: تحذير من إخلاءات قسرية في ظل العدوان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في بيان، قيام بعض السماسرة والشركات العقارية بتوجيه إنذارات بالإخلاء ومحاولة تنفيذها ميدانياً، مستغلين الظروف الكارثية التي يمر بها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.

ولفتت اللجنة إلى أن الأخطر في هذا السياق هو محاولة البعض الاستعانة بقوى أمنية لتنفيذ عمليات إخلاء قسرية دون مسوغ قانوني أو حكم قضائي، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تعدياً واضحاً على القانون وحقوق آلاف العائلات اللبنانية، ومحاولة لفرض وقائع غير قانونية وتهجير المستأجرين بالقوة والضغط، في وقت لا يزال فيه القانون المعروف بـ "القانون الأسود" موضع نزاع.

وحذرت اللجنة السماسرة والشركات العقارية من التمادي في هذه الممارسات التي وصفتها بالاعتداء على الأمن الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تمر دون محاسبة، كما توجهت إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي بضرورة ضبط أي عناصر تتحرك خارج الأطر القانونية لتنفيذ إخلاءات غير مشروعة.

وطالبت اللجنة رئيس مجلس النواب بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الخطيرة، وذلك من خلال وقف ما أسمته بـ "القانون الأسود" وإقرار قانون عادل، داعية جميع المستأجرين القدامى إلى عدم الرضوخ لأي إنذار أو ضغط غير قانوني والتواصل مع اللجنة لمتابعة أي حالة والتصدي لها.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن المستأجرين لن يرموا في الشارع، وأن "القانون الأسود لن يمر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المستأجرين: العدالة التشريعية تفرض توازناً حقيقياً بين حقوق المالك والمستأجر
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دانت قرار الحكومة وطالبت بتحرير العقود السكنية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة ردًا على بيان لجنة المستأجرين: زمن مصادرة الملكيّة الخاصّة انتهى
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة المستأجرين القدامى

قوى الأمن الداخلي

لجنة المستأجرين

المدير العام

لجنة الدفاع

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06
Lebanon24
12:13 | 2026-03-06
Lebanon24
11:53 | 2026-03-06
Lebanon24
11:43 | 2026-03-06
Lebanon24
11:32 | 2026-03-06
Lebanon24
11:25 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24