تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
كرامي في اجتماع لجنة الطوارئ: حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بالمحافظين
Lebanon 24
06-03-2026
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ في الوزارة، بحضور
المدير العام
للتربية
فادي يرق
ورؤساء الوحدات والمناطق التربوية. واستعرضت
الوزيرة
كرامي خلال الاجتماع جهود التنسيق الجارية مع
هيئة إدارة الكوارث
في رئاسة
مجلس الوزراء
، والوزارات والمؤسسات المعنية.
وأكدت الوزيرة كرامي حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بيد المحافظين، وذلك بناءً على لائحة محددة للمدارس المتاحة التي تتوافر فيها شروط السلامة الإنشائية وعدم وجود أخطار على العائلات. كما أشارت إلى التنسيق القائم مع
وزير الداخلية
والبلديات لضمان أمن مراكز الإيواء وتقسيمها على القطاعات الأمنية المعنية.
وشددت الوزيرة على ضرورة تحديث المعطيات المتعلقة بأماكن وجود التلامذة
النازحين
حرصاً على توفير المتابعة التربوية لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على سلامة المباني المدرسية وموجوداتها خلال هذه الفترة الاستثنائية لتبقى صالحة لمعاودة التعليم فور انتهاء الأزمة.
كما استمعت كرامي خلال الاجتماع إلى آراء وتوصيات رؤساء المناطق التربوية حول احتياجات المدارس في ظل الظروف الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
Lebanon 24
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
06/03/2026 19:32:17
06/03/2026 19:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تجتمع مع مديري مدارس حاصبيا في ثانوية شبعا الرسمية
Lebanon 24
كرامي تجتمع مع مديري مدارس حاصبيا في ثانوية شبعا الرسمية
06/03/2026 19:32:17
06/03/2026 19:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما كرامي تتعاون مع اليونيسف لدعم المدارس والثانويات في المناطق المتضررة
Lebanon 24
ريما كرامي تتعاون مع اليونيسف لدعم المدارس والثانويات في المناطق المتضررة
06/03/2026 19:32:17
06/03/2026 19:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة ادارة لكوارث في محافظة الشمال على ان يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة
Lebanon 24
سلام: تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة ادارة لكوارث في محافظة الشمال على ان يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة
06/03/2026 19:32:17
06/03/2026 19:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة إدارة الكوارث
لجنة الطوارئ في
إدارة الكوارث
وزير الداخلية
المدير العام
مجلس الوزراء
لجنة الطوارئ
فادي يرق
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
Lebanon 24
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
09:37 | 2026-03-06
06/03/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة.. مناطق لبنانية قصفها العدو مساء اليوم
Lebanon 24
غارات جديدة.. مناطق لبنانية قصفها العدو مساء اليوم
12:13 | 2026-03-06
06/03/2026 12:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليتان لـ"حزب الله".. "المسيرات" تقصف جنوداً إسرائيليين
Lebanon 24
عمليتان لـ"حزب الله".. "المسيرات" تقصف جنوداً إسرائيليين
11:53 | 2026-03-06
06/03/2026 11:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شهداء وجرحى.. قصف يطالُ صور ومجدل سلم
Lebanon 24
سقوط شهداء وجرحى.. قصف يطالُ صور ومجدل سلم
11:43 | 2026-03-06
06/03/2026 11:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24" في قلب الضاحية الجنوبية: الدمار كما هو "بلا رتوش"
Lebanon 24
"لبنان24" في قلب الضاحية الجنوبية: الدمار كما هو "بلا رتوش"
11:32 | 2026-03-06
06/03/2026 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
03:30 | 2026-03-06
06/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:37 | 2026-03-06
من الضاحية إلى الجنوب والبقاع.. قائمة بمناطق لبنانية تعرّضت للقصف
12:13 | 2026-03-06
غارات جديدة.. مناطق لبنانية قصفها العدو مساء اليوم
11:53 | 2026-03-06
عمليتان لـ"حزب الله".. "المسيرات" تقصف جنوداً إسرائيليين
11:43 | 2026-03-06
سقوط شهداء وجرحى.. قصف يطالُ صور ومجدل سلم
11:32 | 2026-03-06
"لبنان24" في قلب الضاحية الجنوبية: الدمار كما هو "بلا رتوش"
11:25 | 2026-03-06
عند موعد الإفطار.. غارات تطال الضاحية
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 19:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 19:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 19:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24