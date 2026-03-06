كرامي في اجتماع لجنة الطوارئ: حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بالمحافظين

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ في الوزارة، بحضور للتربية ورؤساء الوحدات والمناطق التربوية. واستعرضت كرامي خلال الاجتماع جهود التنسيق الجارية مع في رئاسة ، والوزارات والمؤسسات المعنية.



وأكدت الوزيرة كرامي حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بيد المحافظين، وذلك بناءً على لائحة محددة للمدارس المتاحة التي تتوافر فيها شروط السلامة الإنشائية وعدم وجود أخطار على العائلات. كما أشارت إلى التنسيق القائم مع والبلديات لضمان أمن مراكز الإيواء وتقسيمها على القطاعات الأمنية المعنية.



وشددت الوزيرة على ضرورة تحديث المعطيات المتعلقة بأماكن وجود التلامذة حرصاً على توفير المتابعة التربوية لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على سلامة المباني المدرسية وموجوداتها خلال هذه الفترة الاستثنائية لتبقى صالحة لمعاودة التعليم فور انتهاء الأزمة.

كما استمعت كرامي خلال الاجتماع إلى آراء وتوصيات رؤساء المناطق التربوية حول احتياجات المدارس في ظل الظروف الراهنة.



