تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي في اجتماع لجنة الطوارئ: حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بالمحافظين

Lebanon 24
06-03-2026 | 10:24
A-
A+
كرامي في اجتماع لجنة الطوارئ: حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بالمحافظين
كرامي في اجتماع لجنة الطوارئ: حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بالمحافظين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ في الوزارة، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق ورؤساء الوحدات والمناطق التربوية. واستعرضت الوزيرة كرامي خلال الاجتماع جهود التنسيق الجارية مع هيئة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات والمؤسسات المعنية.

وأكدت الوزيرة كرامي حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بيد المحافظين، وذلك بناءً على لائحة محددة للمدارس المتاحة التي تتوافر فيها شروط السلامة الإنشائية وعدم وجود أخطار على العائلات. كما أشارت إلى التنسيق القائم مع وزير الداخلية والبلديات لضمان أمن مراكز الإيواء وتقسيمها على القطاعات الأمنية المعنية.

وشددت الوزيرة على ضرورة تحديث المعطيات المتعلقة بأماكن وجود التلامذة النازحين حرصاً على توفير المتابعة التربوية لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على سلامة المباني المدرسية وموجوداتها خلال هذه الفترة الاستثنائية لتبقى صالحة لمعاودة التعليم فور انتهاء الأزمة.
 
كما استمعت كرامي خلال الاجتماع إلى آراء وتوصيات رؤساء المناطق التربوية حول احتياجات المدارس في ظل الظروف الراهنة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تجتمع مع مديري مدارس حاصبيا في ثانوية شبعا الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ريما كرامي تتعاون مع اليونيسف لدعم المدارس والثانويات في المناطق المتضررة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة ادارة لكوارث في محافظة الشمال على ان يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة إدارة الكوارث

لجنة الطوارئ في

إدارة الكوارث

وزير الداخلية

المدير العام

مجلس الوزراء

لجنة الطوارئ

فادي يرق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06
Lebanon24
12:13 | 2026-03-06
Lebanon24
11:53 | 2026-03-06
Lebanon24
11:43 | 2026-03-06
Lebanon24
11:32 | 2026-03-06
Lebanon24
11:25 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24