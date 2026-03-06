تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار يتابع ملف النازحين واستنفار لمراكز الإيواء

Lebanon 24
06-03-2026 | 10:47
A-
A+
الحجار يتابع ملف النازحين واستنفار لمراكز الإيواء
الحجار يتابع ملف النازحين واستنفار لمراكز الإيواء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعاً مع المحافظين عبر تقنية الفيديو من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، وذلك لمتابعة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة تزايد حالات النزوح في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير الحجار إلى عرض مفصل لحاجات مراكز الإيواء في مختلف المناطق، لا سيما ما يتعلق بتأمين المستلزمات الأساسية للنازحين. وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأوضاع المراكز، والتنسيق الدائم بين المحافظين والبلديات والأجهزة المعنية ووحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية، بما يضمن توفير الظروف الإنسانية اللائقة. كما أكد الجهوزية الكاملة لمواكبة أي تطورات ميدانية، والاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة المواطنين وتقديم الدعم للأهالي النازحين.

في سياق متصل، استقبل الوزير الحجار النائب ملحم خلف، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، لا سيما ما يتعلق بمراكز الإيواء في بيروت.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار تابع من غرفة العمليات الأوضاع الأمنية وإجراءات إيواء النازحين
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 00:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
غزالة يجول على مراكز الإيواء ويتابع ملف الأمن من غرفة عمليات الشرطة البلدية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 00:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لاتحاد بلديات الجرد الاعلى وبحث في سبل مساعدة النازحين في مراكز الايواء
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 00:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" - عاليه بدأ بالتحضير لاستقبال النازحين وتوزيعهم على مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 00:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة العمليات

وزير الداخلية

الإسرائيلي

أمين سلام

النازحين

إسرائيل

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-03-06
Lebanon24
16:57 | 2026-03-06
Lebanon24
16:45 | 2026-03-06
Lebanon24
16:45 | 2026-03-06
Lebanon24
16:40 | 2026-03-06
Lebanon24
16:29 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24