الحجار يتابع ملف النازحين واستنفار لمراكز الإيواء

عقد والبلديات أحمد اجتماعاً مع المحافظين عبر تقنية الفيديو من المركزية في الوزارة، وذلك لمتابعة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة تزايد حالات النزوح في ظل العدوان على .



وخلال الاجتماع، استمع الوزير الحجار إلى عرض مفصل لحاجات مراكز الإيواء في مختلف المناطق، لا سيما ما يتعلق بتأمين المستلزمات الأساسية للنازحين. وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأوضاع المراكز، والتنسيق الدائم بين المحافظين والبلديات والأجهزة المعنية ووحدة إدارة في السرايا الحكومية، بما يضمن توفير الظروف الإنسانية اللائقة. كما أكد الجهوزية الكاملة لمواكبة أي تطورات ميدانية، والاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة المواطنين وتقديم الدعم للأهالي .



في سياق متصل، استقبل الوزير الحجار النائب ملحم خلف، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، لا سيما ما يتعلق بمراكز الإيواء في .









