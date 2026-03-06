تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
13
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الحجار يتابع ملف النازحين واستنفار لمراكز الإيواء
Lebanon 24
06-03-2026
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
اجتماعاً مع المحافظين عبر تقنية الفيديو من
غرفة العمليات
المركزية في الوزارة، وذلك لمتابعة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة تزايد حالات النزوح في ظل العدوان
الإسرائيلي
على
لبنان
.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير الحجار إلى عرض مفصل لحاجات مراكز الإيواء في مختلف المناطق، لا سيما ما يتعلق بتأمين المستلزمات الأساسية للنازحين. وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأوضاع المراكز، والتنسيق الدائم بين المحافظين والبلديات والأجهزة المعنية ووحدة إدارة
الكوارث
في السرايا الحكومية، بما يضمن توفير الظروف الإنسانية اللائقة. كما أكد الجهوزية الكاملة لمواكبة أي تطورات ميدانية، والاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة المواطنين وتقديم الدعم للأهالي
النازحين
.
في سياق متصل، استقبل الوزير الحجار النائب ملحم خلف، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، لا سيما ما يتعلق بمراكز الإيواء في
بيروت
.
