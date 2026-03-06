"الصحة" تعلن الحصيلة الأولية للغارة على النبي شيت

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على بلدة قضاء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح. ولا تزال أعمال الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة.

Advertisement