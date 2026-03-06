"لبنان24" في قلب الضاحية الجنوبية: الدمار كما هو "بلا رتوش"

اليوم، كان فريق " " في قلب الضاحية الجنوبية، وسط شوارع خالية وهدوء غريب بعد الأخيرة التي خلفت دماراً كبيراً.

الأحياء خالية من الناس، والمباني المدمرة تنتشر هنا وهناك، كأن الضاحية توقفت عن الحياة فجأة.



البرج بعجور – ورا صيدلية سمير، وطلعة كرواسان الضحى / الجاموس، بدت كأنها مهجورة بالكامل. المباني المحطمة والأرصفة المبعثرة تعكس حجم الدمار الذي حلّ بالمنطقة. لا سيارات، لا أصوات، لا حياة… كل شيء يروي حكاية خسارة كبيرة.





وسط هذا المشهد، كان فريق "لبنان24" يوثق الحقيقة كما هي، في قلب الضاحية الجنوبية، ليصل صوت الواقع لكل من يريد أن يعرف حجم الدمار والخسائر.

بالفيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مبنى قرب مطعم زريق في الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/3kqVbBxow5 — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 6, 2026

فيديو آخر من داخل الضاحية الجنوبية لبيروت يوثق آثار الغارات العنيفة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/60BMAVtXIR — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 6, 2026