Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"لبنان24" في قلب الضاحية الجنوبية: الدمار كما هو "بلا رتوش"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-03-2026 | 11:32
لبنان24 في قلب الضاحية الجنوبية: الدمار كما هو بلا رتوش
لبنان24 في قلب الضاحية الجنوبية: الدمار كما هو بلا رتوش photos 0
اليوم، كان فريق "لبنان24" في قلب الضاحية الجنوبية، وسط شوارع خالية وهدوء غريب بعد الغارات الأخيرة التي خلفت دماراً كبيراً.
 
 
الأحياء خالية من الناس، والمباني المدمرة تنتشر هنا وهناك، كأن الضاحية توقفت عن الحياة فجأة.
 
 
 
البرج بعجور – ورا صيدلية سمير، وطلعة كرواسان الضحى / الجاموس، بدت كأنها مهجورة بالكامل. المباني المحطمة والأرصفة المبعثرة تعكس حجم الدمار الذي حلّ بالمنطقة. لا سيارات، لا أصوات، لا حياة… كل شيء يروي حكاية خسارة كبيرة.


وسط هذا المشهد، كان فريق "لبنان24" يوثق الحقيقة كما هي، في قلب الضاحية الجنوبية، ليصل صوت الواقع لكل من يريد أن يعرف حجم الدمار والخسائر.
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

