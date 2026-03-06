سقوط شهداء وجرحى.. قصف يطالُ صور ومجدل سلم

نفذ الطيران الحربي ، الجمعة، غارات جوية استهدفت مدينة صور وبلدة مجدل سلم في .



وأسفرت الغارتان عن سقوط عدد من فضلاً عن إصابة عددٍ آخر من الأشخاص، وفق ما ذكرت " ".



كذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة الحنية بغارة، فيما قصف أيضاً بلدة المجادل الجنوبيّة.





