عمليتان لـحزب الله.. المسيرات تقصف جنوداً إسرائيليين

أعلن " "، مساء الجمعة، استهداف تجمع لقوات الجيش في مستوطنة كريات شمونة بسرب من المسيرات الانقضاضية.



كذلك، استهدف الحزب في عملية أخرى، "دشمة" يتحصّن فيها جنود الجيش الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث ، وذلك بواسطة صاروخ مُوجّه.





