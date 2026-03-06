تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم.. عشرات المناطق تحت القصف
Lebanon 24
06-03-2026
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّ العدو
الإسرائيلي
، اليوم الجمعة، سلسلة هجمات جوية استهدفت مناطق لبنانية عديدة.
وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي تم استهدافها حتى الساعة 11.50 ليلاً:
-
الجنوب:
صريفا
جباع
الصوانة
الحوش
بين طيرحرفا و الضهيرة
قلاوي
يارون
ياطر
انصار
مارون الراس
كفرجوز
مجدل سلم
القوزح
بنت جبيل
صور
كوثرية الرز
تول
طيرفلسيه
الطيبة
الدوير
كفرصير
يحمر الشقيف
مروانية
بيت ليف
عيتا الشعب
صيدا
بين ياطر و بيت ليف
النبطية
خربة سلم
الغندورية
القليلة
خيام
الصوانة
كفرتبنيت
عنقون
ميفدون
النبطية الفوقا
حبوش
بين حلتا و كفرشوبا
السكسكية
البيسارية
العزية
عيناثا
جبشيت
كفررمان
كفرشوبا
-
البقاع
و
بعلبك
:
الغارات
التي حصلت في البقاع اليوم:
النقار في بريتال
بريتال
دورس
السعيدة (مزرعة دواجن)
بوداي
وادي الزينية في مزارع بيت مشيك
الخضر
النبي شيت
منطقة الشعره
جرود طاريا
جرود بريتال
- الضاحية الجنوبية:
جاموس
ملعب الراية
حدث
برج البراجنة
بئر العبد
جناح
كنيسة مار مخايل
حي الجاموس
الكفاءات
- الغارات التي نفذها الطيران المسير المعادي:
ضهر البيدر
بين تبنين و صفد البطيخ
السلطانية
بنت جبيل
عبا
- القصف المدفعي المعادي:
كفرشوبا
الخيام
يحمر الشقيف
عيتا الشعب
القوزح
الطيبة
ديرميماس
كفركلا
مارون الراس
يارون
عيترون
