حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم.. عشرات المناطق تحت القصف

شنّ العدو ، اليوم الجمعة، سلسلة هجمات جوية استهدفت مناطق لبنانية عديدة.





وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي تم استهدافها حتى الساعة 11.50 ليلاً:

- الجنوب:

صريفا

جباع

الصوانة

الحوش

بين طيرحرفا و الضهيرة

قلاوي

يارون

ياطر

انصار

مارون الراس

كفرجوز

مجدل سلم

القوزح

بنت جبيل

صور

كوثرية الرز

تول

طيرفلسيه

الطيبة

الدوير

كفرصير

يحمر الشقيف

مروانية

بيت ليف

عيتا الشعب



بين ياطر و بيت ليف

النبطية

خربة سلم

الغندورية

القليلة

خيام

الصوانة

كفرتبنيت

عنقون

ميفدون

النبطية الفوقا

حبوش

بين حلتا و كفرشوبا

السكسكية

البيسارية

العزية

عيناثا

جبشيت

كفررمان

كفرشوبا



- و :