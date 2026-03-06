تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
نقابة المستشفيات: تحديات تواجه النظام الصحي ويجب التنبه والتضامن

06-03-2026 | 12:48
نقابة المستشفيات: تحديات تواجه النظام الصحي ويجب التنبه والتضامن
أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بياناً توجهت فيه بـ"التحية والتقدير إلى جميع العاملين في القطاع الاستشفائي من طواقم طبية وتمريضية وإدارية وتقنية، المنتشرين على امتداد الأراضي اللبنانية، ولا سيما في المواقع الجغرافية المعرّضة للخطر"، مؤكدة أن "ما يبذلونه من جهود وتضحيات يجسّد أسمى معاني المسؤولية الإنسانية والالتزام المهني".


وفي بيانها، تقدّمت النقابة بالشكر إلى المستشفيات التي بادرت إلى استقبال المرضى الذين نُقلوا من مؤسسات صحية اضطرت إلى إخلاء أقسامها وإجلاء مرضاها تحت وطأة التهديدات الأمنية الأخيرة.


وذكرت النقابة أنّ "هذا الواقع المأزوم والخطير يضع النظام الصحي والاستشفائي أمام تحديات جسيمة على المستويين اللوجستي والتشغيلي، نتيجة الضغط المتزايد على الخدمات في ظروف غير اعتيادية، الأمر الذي يستوجب أعلى درجات التنبه والتضامن".
 

وأكدت نقابة المستشفيات أنها "تتابع عن كثب التطورات الأمنية وتداعياتها على المؤسسات الصحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وجميع الجهات المعنية بالشأن الصحي"، آملة "أن تتمكّن البلاد من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في أسرع وقت، وأن يحفظ الله الجميع".
نقابة أطباء لبنان: حماية المستشفيات والمرافق الصحية مسؤولية دولية
البنك المركزي الأوروبي: نحن نواجه تغييرا كبيرا في النظام العالمي مع تزايد التحديات الجيوسياسية
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول
‏عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين: سوريا تواجه تحديات وهذا طبيعي عقب الأزمات الطويلة
