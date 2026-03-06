تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
نقابة المستشفيات: تحديات تواجه النظام الصحي ويجب التنبه والتضامن
Lebanon 24
06-03-2026
|
12:48
أصدرت نقابة المستشفيات في
لبنان
بياناً توجهت فيه بـ"التحية والتقدير إلى جميع العاملين في القطاع الاستشفائي من طواقم طبية وتمريضية وإدارية وتقنية، المنتشرين على امتداد الأراضي
اللبنانية
، ولا سيما في المواقع الجغرافية المعرّضة للخطر"، مؤكدة أن "ما يبذلونه من جهود وتضحيات يجسّد أسمى معاني المسؤولية الإنسانية والالتزام المهني".
وفي بيانها، تقدّمت النقابة بالشكر إلى المستشفيات التي بادرت إلى استقبال المرضى الذين نُقلوا من مؤسسات صحية اضطرت إلى إخلاء أقسامها وإجلاء مرضاها تحت وطأة التهديدات الأمنية الأخيرة.
وذكرت النقابة أنّ "هذا الواقع المأزوم والخطير يضع النظام الصحي والاستشفائي أمام تحديات جسيمة على المستويين اللوجستي والتشغيلي، نتيجة الضغط المتزايد على الخدمات في ظروف غير اعتيادية، الأمر الذي يستوجب أعلى درجات التنبه والتضامن".
وأكدت نقابة المستشفيات أنها "تتابع عن كثب التطورات الأمنية وتداعياتها على المؤسسات الصحية، بالتنسيق مع
وزارة الصحة العامة
وجميع الجهات المعنية بالشأن الصحي"، آملة "أن تتمكّن البلاد من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في أسرع وقت، وأن يحفظ الله الجميع".
