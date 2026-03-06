فيديو من الجو لـضربة في لبنان.. شاهدوا لحظة الغارة

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، مساء الجمعة، مهاجمة أكثر من 500 هدف في منذ بداية عملية "زئير " السبت الماضي، مشيراً إلى أنه تم استهداف مقر تابع للحرس الثوري استخدمهُ " " في لبنان.



وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي شنّ موجة غارات إضافية في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت عدة مقرات من بينها مقر كان يستخدمهُ سلاح الجو التابع للحرس الثوري ، فضلاً عن مقر آخر استخدمته الوحدة البحرية التابعة لحزب الله إلى جانب مقر آخر استخدمهُ في الحزب ومقر استخدمته وحدة التمويل التابعة لحزب الله.



وزعم أدرعي أنَّ "حزب الله كان يستخدمُ المقرات المستهدفة لدفع وتوجيه مخططات إرهابية ضدّ "، وأضاف: "يعمل الجيش بقوة ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة حيث يشكل وجود بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في لبنان مثالاً إضافياً على التعاون بينه وبين حزب الله لتنفيذ أعمال إرهابية".



وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد ضد مواطني إسرائيل".

— (@AvichayAdraee) March 6, 2026




