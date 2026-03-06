تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

فيديو من الجو لـ"ضربة في لبنان".. شاهدوا لحظة "الغارة"

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:05
فيديو من الجو لـضربة في لبنان.. شاهدوا لحظة الغارة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء الجمعة، مهاجمة أكثر من 500 هدف في لبنان منذ بداية عملية "زئير الأسد" السبت الماضي، مشيراً إلى أنه تم استهداف مقر تابع للحرس الثوري الإيراني استخدمهُ "حزب الله" في لبنان.

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي شنّ موجة غارات إضافية في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت عدة مقرات من بينها مقر كان يستخدمهُ سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني في لبنان، فضلاً عن مقر آخر استخدمته الوحدة البحرية التابعة لحزب الله إلى جانب مقر آخر استخدمهُ المجلس التنفيذي في الحزب ومقر استخدمته وحدة التمويل التابعة لحزب الله.

وزعم أدرعي أنَّ "حزب الله كان يستخدمُ المقرات المستهدفة لدفع وتوجيه مخططات إرهابية ضدّ إسرائيل"، وأضاف: "يعمل الجيش بقوة ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة حيث يشكل وجود بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في لبنان مثالاً إضافياً على التعاون بينه وبين حزب الله لتنفيذ أعمال إرهابية".

وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد ضد مواطني إسرائيل".
 
 

