Najib Mikati
لبنان

بعد حادثة واجهها طاقمها في حارة صيدا.. بيان من الجمعية الطبية الإسلامية

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:20
بعد حادثة واجهها طاقمها في حارة صيدا.. بيان من الجمعية الطبية الإسلامية
بعد حادثة واجهها طاقمها في حارة صيدا.. بيان من الجمعية الطبية الإسلامية photos 0
أصدرت الجمعية الطبية الإسلامية بياناً أوضحت فيه ملابسات ما حصل مع طاقهما أثناء الاستجابة للحادث الذي وقع على طريق حارة صيدا، والذي نتجت عنه عدة إصابات، عصر اليوم الجمعة.
 
 
وفي بيانها، قال الجمعية: "خلال قيام مسعفي الجمعية الطبية الإسلامية بواجبهم الإنساني في إسعاف المصابين، تعرّض كافة المسعفين لسباب وشتائم وضرب من قبل بعض الأفراد المتواجدين في المكان، ومن بينهم أشخاص يتبعون لبلدية المنطقة والجهة الإسعافية الأخرى".


وأكدت الجمعية أنّ "ما حصل لا ينسجم مع أخلاقيات العمل الإنساني والإسعافي، خصوصاً أن جميع الجهات الإسعافية تعمل لهدف واحد وهو إنقاذ حياة المصابين وخدمة المجتمع في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر فيها المدينة ولبنان".


وتابع: "إذ نؤكد حرصنا الدائم على التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في العمل الإسعافي، فإننا في الوقت نفسه نرفض أي إساءة أو اعتداء على مسعفينا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني. وعليه، نأمل معالجة ما حصل بروح المسؤولية والتعاون، ونطالب كل من صدر عنه أي إساءة لفظية أو جسدية بالاعتذار، حفاظاً على روح العمل المشترك بين مختلف الجهات الإسعافية".


وشدّدت الجمعية على أنها "تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيث يقتضي الأمر"، وختمت: "نؤكد أنَّ الجمعية الطبية الإسلامية ستبقى، كما عهدها الجميع، تعمل بحيادية تامة وتقدم خدماتها الإنسانية لجميع أبناء الوطن دون أي تمييز، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية".
 
 
 
