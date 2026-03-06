تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"حزب الله" يقترب من القوات الإسرائيلية.. تقريرٌ من تل أبيب يُعلن

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-03-2026 | 12:00
حزب الله يقترب من القوات الإسرائيلية.. تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
حزب الله يقترب من القوات الإسرائيلية.. تقريرٌ من تل أبيب يُعلن photos 0
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الجبهة المشتعلة بين لبنان وإسرائيل وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" قال إنَّ عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان تهدفُ إتمام عملية نزع سلاح "حزب الله" بالكامل، مشيراً إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي يُكثف الضغط على لبنان"، وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، هدم الجيش الإسرائيلي 10 أبراج في الضاحية الجنوبية لبيروت، استعداداً ليوم آخر من القتال ضد حزب الله". 

وذكر التقرير أنَّ "الجيش الإسرائيلي يُواصل تحركاته لإحباط مساعي كبار مسؤولي حزب الله ومحاولة إلحاق الضرر بأنظمة أسلحته في كل  أنحاء لبنان".

ونقل التقرير عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إنَّ "هناك محاولات من حزب الله للاقتراب من القوات الإسرائيلية وإطلاق النار عليها"، وأضاف: "بالأمس، هاجموا موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي، وأصابوا ضابطاً من لواء جفعاتي بجروح خطيرة، ومقاتلًا بجروح متوسطة. رددنا على الفور بكثافة نارية، باستخدام طائرات ومروحيات قتالية، بالإضافة إلى نيران كثيفة من الأرض. سنرد على هذه الخطوة بقوة نارية هائلة. أي هجوم على قواتنا سيقابل برد ناري قوي من الجانب الآخر".

وذكر التقرير أن هناك تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تُفيد بأنَّ الهجوم على النظام الإيراني سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي لـ"حزب الله" في لبنان، وأضاف: "كذلك، يهدف الضغط العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي حالياً في لبنان إلى تسريع وتيرة أنشطة الحكومة اللبنانية ودفع حزب الله إلى الزاوية بهدف نزع سلاحه".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
