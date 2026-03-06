"حزب الله" يقترب من القوات الإسرائيلية.. تقريرٌ من تل أبيب يُعلن

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المشتعلة بين وإسرائيل وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين " " والجيش الإسرائيليّ.



التقرير الذي ترجمهُ " " قال إنَّ عمليات الجيش في لبنان تهدفُ إتمام عملية نزع سلاح "حزب الله" بالكامل، مشيراً إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي يُكثف الضغط على لبنان"، وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، هدم الجيش الإسرائيلي 10 أبراج في الضاحية الجنوبية لبيروت، استعداداً ليوم آخر من القتال ضد حزب الله".



وذكر التقرير أنَّ "الجيش الإسرائيلي يُواصل تحركاته لإحباط مساعي كبار مسؤولي حزب الله ومحاولة إلحاق الضرر بأنظمة أسلحته في كل أنحاء لبنان".



ونقل التقرير عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إنَّ "هناك محاولات من حزب الله للاقتراب من القوات الإسرائيلية وإطلاق النار عليها"، وأضاف: "بالأمس، هاجموا موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاع ، وأصابوا ضابطاً من لواء جفعاتي بجروح خطيرة، ومقاتلًا بجروح متوسطة. رددنا على الفور بكثافة نارية، باستخدام طائرات ومروحيات قتالية، بالإضافة إلى نيران كثيفة من الأرض. سنرد على هذه الخطوة بقوة نارية هائلة. أي هجوم على قواتنا سيقابل برد ناري قوي من الجانب الآخر".



وذكر التقرير أن هناك تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تُفيد بأنَّ الهجوم على النظام سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي لـ"حزب الله" في لبنان، وأضاف: "كذلك، يهدف الضغط العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي حالياً في لبنان إلى تسريع وتيرة أنشطة ودفع حزب الله إلى الزاوية بهدف نزع سلاحه".

