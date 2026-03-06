تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يقترب من القوات الإسرائيلية.. تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-03-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن
الجبهة
المشتعلة بين
لبنان
وإسرائيل وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين "
حزب الله
" والجيش الإسرائيليّ.
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
قال إنَّ عمليات الجيش
الإسرائيلي
في لبنان تهدفُ إتمام عملية نزع سلاح "حزب الله" بالكامل، مشيراً إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي يُكثف الضغط على لبنان"، وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، هدم الجيش الإسرائيلي 10 أبراج في الضاحية الجنوبية لبيروت، استعداداً ليوم آخر من القتال ضد حزب الله".
وذكر التقرير أنَّ "الجيش الإسرائيلي يُواصل تحركاته لإحباط مساعي كبار مسؤولي حزب الله ومحاولة إلحاق الضرر بأنظمة أسلحته في كل أنحاء لبنان".
ونقل التقرير عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إنَّ "هناك محاولات من حزب الله للاقتراب من القوات الإسرائيلية وإطلاق النار عليها"، وأضاف: "بالأمس، هاجموا موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاع
الغربي
، وأصابوا ضابطاً من لواء جفعاتي بجروح خطيرة، ومقاتلًا بجروح متوسطة. رددنا على الفور بكثافة نارية، باستخدام طائرات ومروحيات قتالية، بالإضافة إلى نيران كثيفة من الأرض. سنرد على هذه الخطوة بقوة نارية هائلة. أي هجوم على قواتنا سيقابل برد ناري قوي من الجانب الآخر".
وذكر التقرير أن هناك تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تُفيد بأنَّ الهجوم على النظام
الإيراني
سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي لـ"حزب الله" في لبنان، وأضاف: "كذلك، يهدف الضغط العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي حالياً في لبنان إلى تسريع وتيرة أنشطة
الحكومة اللبنانية
ودفع حزب الله إلى الزاوية بهدف نزع سلاحه".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
07/03/2026 01:00:45
07/03/2026 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير من تل أبيب: تزويد سوريا بغاز قد يكون مستخرجاً من حقول إسرائيليّة
Lebanon 24
تقرير من تل أبيب: تزويد سوريا بغاز قد يكون مستخرجاً من حقول إسرائيليّة
07/03/2026 01:00:45
07/03/2026 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
07/03/2026 01:00:45
07/03/2026 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
07/03/2026 01:00:45
07/03/2026 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الحكومة اللبنانية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
الإيراني
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2026-03-06
06/03/2026 04:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. صرخة من شابة جنوبية نازحة
Lebanon 24
بالفيديو.. صرخة من شابة جنوبية نازحة
16:57 | 2026-03-06
06/03/2026 04:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟
Lebanon 24
"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟
16:45 | 2026-03-06
06/03/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم.. عشرات المناطق تحت القصف
Lebanon 24
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم.. عشرات المناطق تحت القصف
16:45 | 2026-03-06
06/03/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصال بين الشرع وجنبلاط.. هذا ما تناوله
Lebanon 24
إتصال بين الشرع وجنبلاط.. هذا ما تناوله
16:40 | 2026-03-06
06/03/2026 04:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
08:42 | 2026-03-06
06/03/2026 08:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
03:30 | 2026-03-06
06/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:58 | 2026-03-06
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-03-06
بالفيديو.. صرخة من شابة جنوبية نازحة
16:45 | 2026-03-06
"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟
16:45 | 2026-03-06
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم.. عشرات المناطق تحت القصف
16:40 | 2026-03-06
إتصال بين الشرع وجنبلاط.. هذا ما تناوله
16:29 | 2026-03-06
شعبة "المعلومات" توقف علي برو
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
07/03/2026 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24