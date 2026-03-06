الشرع يؤكد لسلام تضامن سوريا مع لبنان

تلقّى اتصالاً من الرئيس السوري ، الذي أكد تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها .

كما أكّد للرئيس سلام أن تعزيز الوجود العسكري على الحدود السورية– لا يهدف إلا إلى تعزيز ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي السوري، وهي إجراءات مماثلة لتلك المتخذة على مع ، واشار الرئيس الى اهمية استمرار التنسيق بين البلدين.



، شكر الرئيس سلام الرئيس السوري على اتصاله وتضامنه مع الشعب اللبناني، مؤكدا بدوره على أهمية استمرار التشاور والتعاون بين لبنان وسوريا.