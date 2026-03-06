هجوم جوي لـحزب الله.. ماذا استهدف؟

أصدر " "، مساء اليوم الجمعة، سلسلة بيانات أعلن فيها عن تنفيذ عددٍ من العمليات ضد العدو .



وقال الحزب إنه شن هجوماً جوياً على على موقع بسربٍ من المسيرات الانقضاضية.



أيضاً، قصف "الحزب" دشمة يتحصن فيها الجنود الإسرائيليون في موقع بلاط المستحدث في ، وذلك بواسطة صاروخ موجه.



كذلك، شن الهجوم هجوماً جوياً على قاعدة كتسافيا في السوري المُحتلّ بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



