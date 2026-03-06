تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
من الجيش.. بيان إرشادات إلى الإعلاميين وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
06-03-2026
|
13:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
وزعت
قيادة الجيش
– مديرية التوجيه إرشادات عامة للإعلاميين أثناء التغطية الإعلامية في مختلف المناطق
اللبنانية
، جاء فيها: "في ظل الوضع الاستثنائي والدقيق التي تمر به مختلف المناطق اللبنانية على أثر الاعتداءات
الإسرائيلية
المستمرة، وحفاظا على سلامتكم وحرصا على التعاون بين الوحدات المنتشرة ووسائل الإعلام، والتزاما بإجراءات الاستحصال على ترخيص تصوير من قيادة الجيش - مديرية التوجيه، يهمنا أن نلفت عنايتكم إلى الإرشادات الآتية:
1. التقيد بإرشادات الوحدات المنتشرة في ما خص النقاط الخطرة.
2. عدم تصوير محيط المراكز العسكرية والأمنية أو نشر معلومات أو تفاصيل ميدانية يمكن استغلالها.
3. اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تغطية الأحداث.
4. ضرورة توجه الإعلاميين غير اللبنانيين، المستحصلين على ترخيص تصوير من قيادة الجيش- مديرية التوجيه وبعد الاستحصال على إذن
وزارة الإعلام
، إلى فرع مخابرات المنطقة التي سيتم فيها التصوير قبل البدء بالتغطية الإعلامية.
5. تضمين طلب الترخيص المرسل إلى قيادة الجيش فئة
الدم
العائدة لكل من أعضاء الفرق الإعلامية.
6. للمزيد من الاستفسار والتنسيق مع مديرية التوجيه الاتصال على الرقم 1701 Ext: 20626 خلال أوقات الدوام الرسمي و 20617 خارج أوقات الدوام الرسمي، أو عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb.
7. عند التعرض لأي حادث، يمكن التواصل مع عمليات فروع مخابرات المناطق التي سيتم فيها التصوير وفقًا للائحة المرفقة:
الفرع ورقم الهاتف:
بيروت
: 01/424865
جبل لبنان
: 01/424588 – 01/424970
البقاع
: 08/950823
الجنوب: 07/725015 – 07/720008
الشمال
: 06/381515 – 06/381615
مكتب أمن الضاحية: 01/841995.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان للمكتب الإعلامي لبرّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان للمكتب الإعلامي لبرّي... هذا ما جاء فيه
07/03/2026 01:01:12
07/03/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه
07/03/2026 01:01:12
07/03/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه
07/03/2026 01:01:12
07/03/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من وزارة الاشغال.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من وزارة الاشغال.. هذا ما جاء فيه
07/03/2026 01:01:12
07/03/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
وزارة الإعلام
قيادة الجيش
الإسرائيلية
الإسرائيلي
جبل لبنان
اللبنانية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2026-03-06
06/03/2026 04:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. صرخة من شابة جنوبية نازحة
Lebanon 24
بالفيديو.. صرخة من شابة جنوبية نازحة
16:57 | 2026-03-06
06/03/2026 04:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟
Lebanon 24
"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟
16:45 | 2026-03-06
06/03/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم.. عشرات المناطق تحت القصف
Lebanon 24
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم.. عشرات المناطق تحت القصف
16:45 | 2026-03-06
06/03/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصال بين الشرع وجنبلاط.. هذا ما تناوله
Lebanon 24
إتصال بين الشرع وجنبلاط.. هذا ما تناوله
16:40 | 2026-03-06
06/03/2026 04:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
08:42 | 2026-03-06
06/03/2026 08:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
03:30 | 2026-03-06
06/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:58 | 2026-03-06
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-03-06
بالفيديو.. صرخة من شابة جنوبية نازحة
16:45 | 2026-03-06
"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟
16:45 | 2026-03-06
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم.. عشرات المناطق تحت القصف
16:40 | 2026-03-06
إتصال بين الشرع وجنبلاط.. هذا ما تناوله
16:29 | 2026-03-06
شعبة "المعلومات" توقف علي برو
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
07/03/2026 01:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24