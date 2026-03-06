تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

من الجيش.. بيان إرشادات إلى الإعلاميين وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:57
من الجيش.. بيان إرشادات إلى الإعلاميين وهذا ما جاء فيه
من الجيش.. بيان إرشادات إلى الإعلاميين وهذا ما جاء فيه photos 0
وزعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه إرشادات عامة للإعلاميين أثناء التغطية الإعلامية في مختلف المناطق اللبنانية، جاء فيها: "في ظل الوضع الاستثنائي والدقيق التي تمر به مختلف المناطق اللبنانية على أثر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وحفاظا على سلامتكم وحرصا على التعاون بين الوحدات المنتشرة ووسائل الإعلام، والتزاما بإجراءات الاستحصال على ترخيص تصوير من قيادة الجيش - مديرية التوجيه، يهمنا أن نلفت عنايتكم إلى الإرشادات الآتية:

1. التقيد بإرشادات الوحدات المنتشرة في ما خص النقاط الخطرة.

2. عدم تصوير محيط المراكز العسكرية والأمنية أو نشر معلومات أو تفاصيل ميدانية يمكن استغلالها.

3. اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تغطية الأحداث.

4. ضرورة توجه الإعلاميين غير اللبنانيين، المستحصلين على ترخيص تصوير من قيادة الجيش- مديرية التوجيه وبعد الاستحصال على إذن وزارة الإعلام، إلى فرع مخابرات المنطقة التي سيتم فيها التصوير قبل البدء بالتغطية الإعلامية.

5. تضمين طلب الترخيص المرسل إلى قيادة الجيش فئة الدم العائدة لكل من أعضاء الفرق الإعلامية.

6. للمزيد من الاستفسار والتنسيق مع مديرية التوجيه الاتصال على الرقم 1701 Ext: 20626 خلال أوقات الدوام الرسمي و 20617 خارج أوقات الدوام الرسمي، أو عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb.

7. عند التعرض لأي حادث، يمكن التواصل مع عمليات فروع مخابرات المناطق التي سيتم فيها التصوير وفقًا للائحة المرفقة:

الفرع ورقم الهاتف:

بيروت: 01/424865

جبل لبنان: 01/424588 – 01/424970

البقاع: 08/950823

الجنوب: 07/725015 – 07/720008

الشمال: 06/381515 – 06/381615

مكتب أمن الضاحية: 01/841995.
وسائل الإعلام

وزارة الإعلام

قيادة الجيش

الإسرائيلية

الإسرائيلي

جبل لبنان

اللبنانية

إسرائيل

