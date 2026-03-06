مجزرة في البقاع.. 10 شهداء إثر غارة عنيفة طالت النبي شيت

نفذ العدو ، مساء الجمعة، غارات جوية عنيفة استهدفت بلدة النبي شيت - شرق ، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص.



وذكرت المعلومات أنَّ هم:



- الشهيد حسين صالح شكر



- الشهيدة فاطمة حسين صالح شكر



- الشهيدة غزل شكر



- الشهيدة شومان



- الشهيد حسين احمد حسين صالح شكر



- الشهيد الله الموسوي



- الشهيدة زهراء احمد حسين شكر



- الشهيد علي محمد الموسوي



- الشهيد حيدر محمد الموسوي



- الشهيدة ايمان عدنان الموسوي.





إلى ذلك، قالت معلومات " " إنَّ عدد التي طالت اليوم بلغ 22 غارة، فيما أسفر القصف اليوم عن سقوط 11 شهيداً على الأقل و 26 جريحاً بالإضافة إلى 5 مفقودين.