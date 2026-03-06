تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
مجزرة في البقاع.. 10 شهداء إثر غارة عنيفة طالت النبي شيت
Lebanon 24
06-03-2026
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ العدو
الإسرائيلي
، مساء الجمعة، غارات جوية عنيفة استهدفت بلدة النبي شيت - شرق
لبنان
، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص.
وذكرت المعلومات أنَّ
الشهداء
هم:
- الشهيد حسين صالح شكر
- الشهيدة فاطمة حسين صالح شكر
- الشهيدة غزل
علي حسين
شكر
- الشهيدة
هبة علي
شومان
- الشهيد حسين احمد حسين صالح شكر
- الشهيد
علي رزق
الله الموسوي
- الشهيدة زهراء احمد حسين شكر
- الشهيد علي محمد الموسوي
- الشهيد حيدر محمد الموسوي
- الشهيدة ايمان عدنان الموسوي.
إلى ذلك، قالت معلومات
"
لبنان24
"
إنَّ عدد
الغارات
التي طالت
البقاع
اليوم بلغ 22 غارة، فيما أسفر القصف اليوم عن سقوط 11 شهيداً على الأقل و 26 جريحاً بالإضافة إلى 5 مفقودين.
الإسرائيلي
علي حسين
هبة علي
إسرائيل
الشهداء
علي رزق
لبنان24
الغارات
تابع
