قماطي: لن ننفذ قرارات الحكومة التي تسعى لخنق المقاومة

أكد المجلس السياسي في محمود قماطي أن مقاتلي الحزب يكبدون العدو خسائر كبيرة في الدبابات والجنود، مؤكداً أنهم يعملون على منع تقدمه داخل الأراضي .

وأضاف أن الحزب صبر لمدة 15 شهراً، إلا أن العدو استمر في عدوانه، مشيراً إلى أن هدف هو إلزام العدو بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح في حديث ل" " أن ما يجري حالياً هو إعادة الأمور إلى نصابها بعد ما وصفه بتوجه نحو الاستسلام، لافتاً إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يمنح الطرفين حق الدفاع عن النفس.

وأكد أن المقاومة تستخدم حالياً حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في الاتفاق، داعياً إلى الاستفادة من الوضع الذي فرضته المقاومة.

وأشار إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية ما زال متاحاً إذا أرادت تنفيذه، منتقداً قرار حظر نشاط الحزب العسكري وواصفاً إياه بأنه "عار على جبين الحكومة اللبنانية".

وختم بالقول إن الحزب لن ينفذ قرارات الحكومة التي تسعى، بحسب تعبيره، إلى خنق المقاومة.