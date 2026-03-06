تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قماطي: لن ننفذ قرارات الحكومة التي تسعى لخنق المقاومة

Lebanon 24
06-03-2026 | 14:33
قماطي: لن ننفذ قرارات الحكومة التي تسعى لخنق المقاومة
قماطي: لن ننفذ قرارات الحكومة التي تسعى لخنق المقاومة photos 0
أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن مقاتلي الحزب يكبدون العدو خسائر كبيرة في الدبابات والجنود، مؤكداً أنهم يعملون على منع تقدمه داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن الحزب صبر لمدة 15 شهراً، إلا أن العدو استمر في عدوانه، مشيراً إلى أن هدف المقاومة هو إلزام العدو الإسرائيلي بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح في حديث ل"الجزيرة" أن ما يجري حالياً هو إعادة الأمور إلى نصابها بعد ما وصفه بتوجه لبنان نحو الاستسلام، لافتاً إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يمنح الطرفين حق الدفاع عن النفس.

وأكد أن المقاومة تستخدم حالياً حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في الاتفاق، داعياً الحكومة اللبنانية إلى الاستفادة من الوضع الذي فرضته المقاومة.

وأشار إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية ما زال متاحاً إذا أرادت إسرائيل تنفيذه، منتقداً قرار حظر نشاط الحزب العسكري وواصفاً إياه بأنه "عار على جبين الحكومة اللبنانية".

وختم بالقول إن الحزب لن ينفذ قرارات الحكومة التي تسعى، بحسب تعبيره، إلى خنق المقاومة.

 
