إثر غارة عنيفة.. شهيدان في قلويه - جنوب لبنان

ذكرت " "، مساء الجمعة، أن الغارة التي طالت بلدة قلويه - ، أسفرت عن سقوط شهيدين.



أما الغارة التي طالت بلدة ياطر، فلم تُسفر عن سقوط إصابات، فيما أفيد عن سقوط إصابات في بلدة عبا جراء غارة استهدفت منزلاً هُناك.





