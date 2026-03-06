هذا ما قرره الجيش بشأن المطار

علم أن الجيش اتخذ قراراً بجعل نسبة الحجز للعسكريين في الدوليّ 75%، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.



وهذه الإجراءات تطبق على الأفواج العسكرية المعنية بحماية ، وذلك لتأمين سلامة المرفق العام واستمراريته.