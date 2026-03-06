تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في عكار.. كم بلغ عدد النازحين؟

Lebanon 24
06-03-2026 | 15:35
في عكار.. كم بلغ عدد النازحين؟
في عكار.. كم بلغ عدد النازحين؟ photos 0
أصدرت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافحظة عكار بياناً أعلنت فيه أن عدد النازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، ما مجموعه 5027 نازحاً ضمن 1335 عائلة بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة موزعين على الشكل التالي: 
 
 
- خارج مراكز الايواء: 1133 عائلة ، عدد النازحين 4192


- داخل مراكز الإيواء: 222 عائلة، عدد النازحين 835 موزعين على بلدات: الشيخ طابا، أكروم، إيلات، البرج، البيرة، الحميرة، الحوشب ، الحيصة ، الدورة ، الدوسة وبغدادي ، الزواريب، الشيخ محمد، العيون، القبيات، القليعات، الكواشرة، الكويخات ، المجدل ، المحمرة ، المقيطع ، المنصورة ، النفيسة ، ببنين، برج العرب، برقايل ، بزال، بزبينا، بقرزلا، بيت غطاس ، بينو ، تكريت ، تل إندي ، تل حميرة ، تلبيرة ، تلعباس الغربي ، جبرايل ، جديدة القيطع ، حبشيت، حلبا، خريبة الجندي ، ديردلوم ، رحبة ، شدرا، شربيلا، عكار العتيقة، عمار البيكات، عندقت، عيات، عيدمون، عين الزيت، عين يعقوب، قبعيت، قرحا ، قعبرين، كروم عرب، كفرتون، مارتوما، مجدلا، مشتى حسن، مشتى حمود، مشحا، منيارة، وادي الجاموس".

