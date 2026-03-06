رصاصة تُصيب جندياً في الجيش.. حدث أمني عند الحدود مع سوريا

أصيب جندي من الجيش إثر إطلاق نار من الجانب السوري في بلدة الحدودية، جراء اشتباكات اندلعت هناك بين عناصر وتحديداً في الداخل السوري.



وعلى الأثر، أرسل الجيش تعزيزات إلى المكان، فيما حضرت طوافة عسكرية إلى النقطة التي أصيب بها العسكري لنقله إلى إحدى المستشفيات.





ونفت معلومات " " ما أشيع عن حصول عملية إنزال في المحلة، مؤكدة أن الطائرة المروحية هدفها نقل العسكري من آل "ح". وليس تنفيذ أي عملية عسكرية كما أشيع.





