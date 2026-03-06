إتصال بين الشرع وجنبلاط.. هذا ما تناوله

تلقّى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري تناول المستجدات الراهنة في ضوء التطورات المتسارعة على الساحتين والإقليمية.





وأكد والشرع خلال المباحثات الهاتفية أهمية التنسيق والتفاعل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمواجهة الأخطار المحدقة في المنطقة.