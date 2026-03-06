تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى: "القانون الأسود" لن يمر ونطالب بري بالتدخل

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:30
A-
A+
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى: القانون الأسود لن يمر ونطالب بري بالتدخل
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى: القانون الأسود لن يمر ونطالب بري بالتدخل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في لبنان في بيان، أنّ "القانون الأسود لن يمر"، وقالت: "في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها لبنان، واستكمالا للعدوان الصهيوني الذي أدى إلى استشهاد المئات وتشريد مئات الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات، من بينهم أطفال وعائلات بأكملها، وفي الوقت الذي تُدمَّر فيه المنازل والأحياء السكنية وتزداد معاناة الناس، يُفاجأ عدد من المستأجرين القدامى بقيام بعض السماسرة والشركات العقارية بتوجيه إنذارات بالإخلاء والسعي إلى تنفيذها ميدانياً".
 
 
وأشارت إلى أنّ "الأخطر في هذا السياق أن بعض هؤلاء يحاولون الاستعانة بالقوى الأمنية، لا سيما بعض المخافر، للتحرك من أجل تنفيذ عمليات إخلاء قسرية من دون أي مسوّغ قانوني أو حكم قضائي أو إشارة تنفيذية صادرة عن الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذه الممارسات ويشكّل تعدّياً واضحاً على القانون وحقوق آلاف العائلات اللبنانية".


وأكدت أن "ما يجري هو محاولة لاستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لفرض وقائع غير قانونية وتهجير المستأجرين من منازلهم بالقوة والضغط، في حين أن القانون التهجيري المعروف بالقانون الأسود لا يزال موضع نزاع ولا يمكن استخدامه ذريعة لرمي الناس في الشارع".


وحذرت "السماسرة والشركات العقارية من التمادي في هذه الممارسات التي ترقى إلى مستوى الاعتداء على الأمن الاجتماعي وحقوق المواطنين"، مؤكدة أن "هذه الأفعال لن تمر من دون محاسبة"، وقالت: "إن رمي المستأجرين القدامى في الشارع أمر لن نسمح به تحت أي ظرف".
 

وتوجهت إلى "المدير العام لقوى الأمن الداخلي بضرورة ضبط أي عناصر تتحرك خارج الأطر القانونية لفرض إخلاءات غير مشروعة"، مطالبة "رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفتح الباب أمام تهجير جديد للعائلات اللبنانية، وذلك من خلال وقف القانون الاسود واقرار قانون عادل".


كذلك، دعت اللجنة "جميع المستأجرين القدامى إلى عدم الرضوخ لأي إنذار أو ضغط غير قانوني والتواصل مع اللجنة لمتابعة أي حالة والتصدي لها بالوسائل القانونية والديموقراطية المتاحة".
 

وختمت: "لن يرمى المستأجرون في الشارع، السماسرة سيُحاسبون، والقانون الأسود لن يمر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دانت قرار الحكومة وطالبت بتحرير العقود السكنية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 03:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 03:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصامات للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في مناطق عدة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 03:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المستأجرين القدامى: تحذير من إخلاءات قسرية في ظل العدوان
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 03:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس النواب نبيه بري

قوى الأمن الداخلي

المدير العام

لجنة الدفاع

اللبنانية

نبيه بري

الصهيوني

صهيوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
20:07 | 2026-03-06
Lebanon24
18:37 | 2026-03-06
Lebanon24
16:58 | 2026-03-06
Lebanon24
16:57 | 2026-03-06
Lebanon24
16:45 | 2026-03-06
Lebanon24
16:45 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24