لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى: "القانون الأسود" لن يمر ونطالب بري بالتدخل

أكدت عن حقوق المستأجرين القدامى في في بيان، أنّ "القانون الأسود لن يمر"، وقالت: "في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها لبنان، واستكمالا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد المئات وتشريد مئات الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات، من بينهم أطفال وعائلات بأكملها، وفي الوقت الذي تُدمَّر فيه المنازل والأحياء السكنية وتزداد معاناة الناس، يُفاجأ عدد من المستأجرين القدامى بقيام بعض السماسرة والشركات العقارية بتوجيه إنذارات بالإخلاء والسعي إلى تنفيذها ميدانياً".



وأشارت إلى أنّ "الأخطر في هذا السياق أن بعض هؤلاء يحاولون الاستعانة بالقوى الأمنية، لا سيما بعض المخافر، للتحرك من أجل تنفيذ عمليات إخلاء قسرية من دون أي مسوّغ قانوني أو حكم قضائي أو إشارة تنفيذية صادرة عن الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذه الممارسات ويشكّل تعدّياً واضحاً على القانون وحقوق آلاف العائلات ".





وأكدت أن "ما يجري هو محاولة لاستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لفرض وقائع غير قانونية وتهجير المستأجرين من منازلهم بالقوة والضغط، في حين أن القانون التهجيري المعروف بالقانون الأسود لا يزال موضع نزاع ولا يمكن استخدامه ذريعة لرمي الناس في الشارع".





وحذرت "السماسرة والشركات العقارية من التمادي في هذه الممارسات التي ترقى إلى مستوى الاعتداء على الأمن الاجتماعي وحقوق المواطنين"، مؤكدة أن "هذه الأفعال لن تمر من دون محاسبة"، وقالت: "إن رمي المستأجرين القدامى في الشارع أمر لن نسمح به تحت أي ظرف".





وتوجهت إلى " لقوى الأمن الداخلي بضرورة ضبط أي عناصر تتحرك خارج الأطر القانونية لفرض إخلاءات غير مشروعة"، مطالبة " بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفتح الباب أمام تهجير جديد للعائلات اللبنانية، وذلك من خلال وقف القانون الاسود واقرار قانون عادل".





كذلك، دعت اللجنة "جميع المستأجرين القدامى إلى عدم الرضوخ لأي إنذار أو ضغط غير قانوني والتواصل مع اللجنة لمتابعة أي حالة والتصدي لها بالوسائل القانونية والديموقراطية المتاحة".





وختمت: "لن يرمى المستأجرون في الشارع، السماسرة سيُحاسبون، والقانون الأسود لن يمر".