تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
2
o
النبطية
1
o
زحلة
-1
o
بعلبك
4
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى: "القانون الأسود" لن يمر ونطالب بري بالتدخل
Lebanon 24
06-03-2026
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
لجنة الدفاع
عن حقوق المستأجرين القدامى في
لبنان
في بيان، أنّ "القانون الأسود لن يمر"، وقالت: "في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها لبنان، واستكمالا للعدوان
الصهيوني
الذي أدى إلى استشهاد المئات وتشريد مئات الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات، من بينهم أطفال وعائلات بأكملها، وفي الوقت الذي تُدمَّر فيه المنازل والأحياء السكنية وتزداد معاناة الناس، يُفاجأ عدد من المستأجرين القدامى بقيام بعض السماسرة والشركات العقارية بتوجيه إنذارات بالإخلاء والسعي إلى تنفيذها ميدانياً".
وأشارت إلى أنّ "الأخطر في هذا السياق أن بعض هؤلاء يحاولون الاستعانة بالقوى الأمنية، لا سيما بعض المخافر، للتحرك من أجل تنفيذ عمليات إخلاء قسرية من دون أي مسوّغ قانوني أو حكم قضائي أو إشارة تنفيذية صادرة عن الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذه الممارسات ويشكّل تعدّياً واضحاً على القانون وحقوق آلاف العائلات
اللبنانية
".
وأكدت أن "ما يجري هو محاولة لاستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لفرض وقائع غير قانونية وتهجير المستأجرين من منازلهم بالقوة والضغط، في حين أن القانون التهجيري المعروف بالقانون الأسود لا يزال موضع نزاع ولا يمكن استخدامه ذريعة لرمي الناس في الشارع".
وحذرت "السماسرة والشركات العقارية من التمادي في هذه الممارسات التي ترقى إلى مستوى الاعتداء على الأمن الاجتماعي وحقوق المواطنين"، مؤكدة أن "هذه الأفعال لن تمر من دون محاسبة"، وقالت: "إن رمي المستأجرين القدامى في الشارع أمر لن نسمح به تحت أي ظرف".
وتوجهت إلى "
المدير العام
لقوى الأمن الداخلي بضرورة ضبط أي عناصر تتحرك خارج الأطر القانونية لفرض إخلاءات غير مشروعة"، مطالبة "
رئيس مجلس النواب نبيه بري
بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفتح الباب أمام تهجير جديد للعائلات اللبنانية، وذلك من خلال وقف القانون الاسود واقرار قانون عادل".
كذلك، دعت اللجنة "جميع المستأجرين القدامى إلى عدم الرضوخ لأي إنذار أو ضغط غير قانوني والتواصل مع اللجنة لمتابعة أي حالة والتصدي لها بالوسائل القانونية والديموقراطية المتاحة".
وختمت: "لن يرمى المستأجرون في الشارع، السماسرة سيُحاسبون، والقانون الأسود لن يمر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دانت قرار الحكومة وطالبت بتحرير العقود السكنية
Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دانت قرار الحكومة وطالبت بتحرير العقود السكنية
07/03/2026 03:49:43
07/03/2026 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
07/03/2026 03:49:43
07/03/2026 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصامات للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في مناطق عدة
Lebanon 24
اعتصامات للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في مناطق عدة
07/03/2026 03:49:43
07/03/2026 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المستأجرين القدامى: تحذير من إخلاءات قسرية في ظل العدوان
Lebanon 24
لجنة المستأجرين القدامى: تحذير من إخلاءات قسرية في ظل العدوان
07/03/2026 03:49:43
07/03/2026 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
رئيس مجلس النواب نبيه بري
قوى الأمن الداخلي
المدير العام
لجنة الدفاع
اللبنانية
نبيه بري
الصهيوني
صهيوني
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
20:07 | 2026-03-06
06/03/2026 08:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزالان للجيش الإسرائيلي في البقاع
Lebanon 24
إنزالان للجيش الإسرائيلي في البقاع
18:37 | 2026-03-06
06/03/2026 06:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2026-03-06
06/03/2026 04:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. صرخة من شابة جنوبية نازحة
Lebanon 24
بالفيديو.. صرخة من شابة جنوبية نازحة
16:57 | 2026-03-06
06/03/2026 04:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟
Lebanon 24
"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟
16:45 | 2026-03-06
06/03/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
08:42 | 2026-03-06
06/03/2026 08:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
03:30 | 2026-03-06
06/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:07 | 2026-03-06
إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
18:37 | 2026-03-06
إنزالان للجيش الإسرائيلي في البقاع
16:58 | 2026-03-06
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-03-06
بالفيديو.. صرخة من شابة جنوبية نازحة
16:45 | 2026-03-06
"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟
16:45 | 2026-03-06
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية اليوم.. عشرات المناطق تحت القصف
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
07/03/2026 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24