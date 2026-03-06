مساع فرنسية لوقف الحرب ولا وساطة

كتبت رندى تقي الدين في" النهار": نشط في الاتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين اللبنانيين الذين يحولون الرسائل إلى " " لوقف الحرب على . ويبدو أن هنالك مواقف متناقضة لدى أعضاء الحكومة فالذين لديهم اتصالات مع المسؤولين الفرنسيين يوفرون إشارات افضل من آخرين هم اكثر تطرفا ًبالنسبة للهجوم على لبنان.





وحسب المصادر الدبلوماسية فإن الوزراء المتصلين مع الفرنسيين يريدون أن يتوقف "حزب الله" عن إرسال الصواريخ وأن يقوم المسؤولون في لبنان بما عليهم أن يقوموا به بالنسبة للحزب.



لكن المسؤولين الإسرائيليين لا يتكلمون عن احتلال وتدمير الجنوب علماً أن باريس مدركة أنهم يقومون بتدمير القرى. أما بالنسبة لـ"حزب الله" فمن الصعب الآن التحدث معه مباشرة علماً أنه يأخذ أوامره من طهران.



ولقد أجرى الرئيس الفرنسي اتصالاً مع رئيس البرلمان اللبناني الذي أعرب عن قلق بالغ لديه، وباريس ترى أن "حزب الله" قاد لبنان إلى جحيم ويحارب من لبنان مع الحرس الثوري بأوامر من النظام في طهران والحرس الثوري الموجود في لبنان.



وباريس تجهد لأقناع الطرفين بوقف الحرب لكن يبدو أنها وساطة مستحيلة ولو أن الدبلوماسية الفرنسية توضح للإسرائيليين أنه ينبغي أن يتجنبوا كل ما سيعيد إلى "حزب الله" شرعية القتال يعني أن الهجوم على الارض واحتمال احتلال إسرائيلي قد يؤدي إلى ذلك. فباريس تحاول إقناع الإسرائيليين باتباع استراتيجية ذكية إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار. والانطباع أن "حزب الله" الذي يأخذ أوامره من طهران غير مستعد لوقف إطلاق نار.



والانطباع السائد في باريس أن تريد توجيه المزيد من الضربات إلى "حزب الله" وقطع علاقته بشكل أكبر مع بقية اللبنانيين أن تكون الأوضاع بعد هذه الحرب أكثر ملاءمة مما كانت عليه من قبل على أن يصبح "حزب الله" أكثر ضعفاً ويتعرض للمزيد من الضغط لفتح الطريق لنزع سلاحه نهائياً.

Advertisement