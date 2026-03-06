تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الميدل ايست" تكرر "معمودية النار والنخوة": مطار بيروت نافذة على العالم

Lebanon 24
06-03-2026 | 22:19
A-
A+
الميدل ايست تكرر معمودية النار والنخوة: مطار بيروت نافذة على العالم
الميدل ايست تكرر معمودية النار والنخوة: مطار بيروت نافذة على العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": يعود مطار رفيق الحريري الدولي ومعه شركة طيران الشرق الأوسط إلى تكرار معمودية النار والنخوة، المفعمة بالوفاء لوظيفة شاءها القدر على تماس مباشر مع الضرورة والحاجة الوطنية الملحة.
فما بين معمودية 2024 التي أشادت بها كبرى وسائل الإعلام وشركات الطيران العالمية، عندما كانت طائرات "الميدل إيست" تقلع وتحط بين الصواريخ العابرة في سماء بيروت، والتهديدات الإسرائيلية التي تتوالى على المناطق المحيطة بالمطار مثيرة الرعب والخوف على سلامة المطار والركاب وطائرات الشركة الوطنية، يكرر التاريخ نفسه.
 
أمام هذا المشهد تجدد إدارة "الميدل إيست" وموظفوها التزامهم رغم الدم والنار، ويتحملون مسؤولية إبقاء نافذة لبنان إلى العالم مفتوحة وعاملة بالحد الأدنى الممكن، لمنع عزل لبنان من جهة، ولعدم قطع سلاسل النقل والتوريد الجوي من جهة أخرى.
 
وكان لحضور المدير العام لـ"الميدل إيست" محمد الحوت أمس بين موظفيه، إلى جانب العاملين على أرض المطار، أكبر الأثر في تحفيز الهمم ونشر التطمينات التي تلقاها من المراجع الحكومية، إلى أمن المطار وسلامة العاملين فيه. الرسالة كانت واضحة بعدم إقفال المطار، وتطمين للمواطنين والمسافرين إلى أن العمل مستمر والإجراءات المتخذة كفيلة بالحفاظ على انتظام الرحلات وسلامة الحركة الجوية.
 
وتفيد المعلومات أن الحوت يواكب التطورات يومياً وهو على تواصل دائم مع الجهات المعنية، في إطار الحرص على ضمان استمرارية العمل وفق أعلى معايير السلامة.
 
في هذا الإطار، يبرز الدور الذي يؤديه طيارو شركة طيران الشرق الأوسط الذين يواصلون تسيير الرحلات من بيروت وإليها، في خطوة تعبّر عن شجاعة مهنية والتزام واضح لواجبهم تجاه الركاب والبلد. هذا الأداء يعكس روحاً عالية من المسؤولية لدى الطيارين الذين يتعاملون مع التطورات بوعي واحتراف، واضعين سلامة الركاب في صدارة أولوياتهم.
وتؤكد المعطيات من داخل شركة طيران الشرق الاوسط أن الرحلات الجوية لـ"الميدل إيست" مستمرة ذهاباً وإياباً وفق جداولها المعتادة إلى حد كبير، مع تعديلات محدودة تفرضها بعض شركات الطيران تبعا لتقييمها الخاص للظروف الإقليمية. ورغم أجواء القلق التي ترافق هذه المرحلة، يواصل الطيارون وأطقم الطيران أداء مهماتهم بكفاية عالية ومسؤولية كبيرة، محافظين على استمرارية الجسر الجوي الذي يربط لبنان بمحيطه والعالم.
 
ويقول رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز لـ"النهار" أن المعنيين تلقوا تطمينات واضحة في شأن سلامة مطار بيروت والطريق المؤدية إليه (أوتوستراد زياد الرحباني) كما في العام 2024، وأن هذا المرفق الحيوي ليس ضمن دائرة الاستهداف. هذه الرسائل تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المسافرين والعاملين في القطاع، وتؤكد أن حركة الطيران في لبنان لا تزال تحت السيطرة رغم التحديات.
 
ويؤكد أن "موظفي برج المراقبة يتابعون كل المجريات، وإذا لاحظوا أي تحركات معادية كثيفة في المنطقة بالتزامن مع هبوط أي طائرة فإنهم يتواصلون مع الطيارين لتأجيل الهبوط قليلاً، والأمر عينه بالنسبة إلى الإقلاع". ويضيف: "لا نعرّض حياة المواطنين للخطر، وكل ما نقوم به هو بناء على تقييم مخاطر مدروس بالتنسيق مع المعنيين في الحكومة، وهيئة الطيران المدني، وطيران الميدل إيست وجهاز أمن المطار. الكل يعمل فريقاً واحداً بغية اتخاذ القرارات المناسبة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"البطريق" يصلُ إلى "الميدل إيست"
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميدل إيست" تعلن إلغاء بعض الرحلات وتعديل مواعيد أخرى
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميدل إيست" تعدّل بعض رحلاتها اليوم!
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لا إخلاء في مطار بيروت… وموظفو "الميدل إيست" على رأس عملهم
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

المدير العام

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الحريري

إسرائيل

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-07
Lebanon24
05:13 | 2026-03-07
Lebanon24
05:00 | 2026-03-07
Lebanon24
04:50 | 2026-03-07
Lebanon24
04:47 | 2026-03-07
Lebanon24
04:45 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24