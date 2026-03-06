حرب ثالثة أم نظام عالمي جديد؟

كتبت ناديا غصوب في"نداء الوطن":وفي الأفق تلوح جبهة ثالثة قد تكون الأخطر على الإطلاق. فالمنافسة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في منطقة بحر الصين الجنوبي تمثل أخطر بؤرة توتر محتملة في النظام الدولي المعاصر. فهذه المنطقة ليست مجرد نزاع بحري، بل عقدة استراتيجية تتحكم بجزء كبير من التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.وفي خلفية هذه الصراعات يظل السلاح النووي حاضرًا بوصفه خط الردع الأخير. فالدول الخمس المعترف بها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية — وهي وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة — تمتلك الجزء الأكبر من الترسانة النووية العالمية، في حين توجد قوى نووية أخرى مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية خارج إطار المعاهدة.أما في ، فتظل الشكوك تحيط بالقدرات النووية غير المعلنة لـ المرتبطة بـ مفاعل ديمونا النووي، بينما يثير تقدم البرنامج النووي لدى قلقًا متزايدًا لدى القوى الإقليمية والدولية.ومع تراكم هذه الأزمات، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل يقف العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة، أم أننا نشهد مرحلة انتقالية تعيد تشكيل النظام الدولي دون انفجار شامل؟اليوم، ومع تصاعد التوترات وتداخل الصراعات، يبدو أن العالم يسير مرة أخرى على حافة لحظة تاريخية فاصلة.في هذا السياق أعلنت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة، عبر وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حددت أربعة شروط جديدة للبنان قبل أي تفاوض رسمي مع إسرائيل، وذلك بهدف وقف أي تصعيد محتمل بين البلدين. الشرط الأول يتضمن حصر شامل لسلاح ، بحيث يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على جميع المخازن والأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والمدافع والطائرات المسيرة، مع تنفيذ فعلي على الأرض في مناطق جنوب نهر الليطاني و شمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت ليشمل كل الاراضي .الشرط الثاني يركز على توسيع نطاق اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل كل ، مع تفكيك كل المؤسسات التي قد تشكل خطرًا أو تمول حزب الله، بما في ذلك مؤسسات مالية مثل القرض الحسن، لضمان عدم تهديد أمن الدول المحيطة و تحديدا اسرائيل، مع الالتزام الكامل والحازم بالتنفيذ على الأرض، وليس الاكتفاء بإصدار القرارات في فقط، ودون أي استثناءات.الشرط الثالث ينص على أن تتم كل الإجراءات الأمنية تحت إشراف الدولة اللبنانية مباشرة، وأن لا يكتفي لبنان بإصدار القرارات في مجلس الوزراء دون تطبيقها على الأرض، لضمان إزالة أي قدرة هجومية لحزب الله تجاه إسرائيل بشكل فعلي وملموس.وأخيرًا، تتضمن الشروط رفع مستوى التفاوض إلى مباشرة، بحيث تُجرى مفاوضات رسمية بين وزيري خارجية لبنان وإسرائيل، كما حصل في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 مع اللبناني فارس بويز مباشرة، دون وسطاء، لتحديد تفاصيل تنفيذ هذه الشروط ضمن إطار رسمي وواضح.اليوم، ومع تصاعد التوترات وتداخل الصراعات، يبدو أن العالم يسير مرة أخرى على حافة لحظة تاريخية فاصلة. لحظة قد تعيد رسم خريطة النفوذ العالمي، وتحدد شكل النظام الدولي لعقود قادمة.