تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مليار دولار من" مصرف لبنان و1.2 مليون دولار لمستوردي المحروقات من المستهلكين

Lebanon 24
06-03-2026 | 22:22
A-
A+
مليار دولار من مصرف لبنان و1.2 مليون دولار لمستوردي المحروقات من المستهلكين
مليار دولار من مصرف لبنان و1.2 مليون دولار لمستوردي المحروقات من المستهلكين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الاخبار": في ضوء التطورات الأخيرة في لبنان، قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان أن يخصص كميات من العملات الورقية بالدولار لتغطية الطلب على السيولة لدى المصارف، لا سيما تلك التي تعاني من نقص في السيولة. يقول بعض المصرفيين إنهم تبلّغوا من مصرف لبنان بأن لديه مليار دولار جاهزة لضخّها في السوق إذا تطلّب الأمر للحفاظ على «الثبات» الهشّ لسعر صرف العملة الوطنية على مستوى وسطي يبلغ 89500 ليرة لكل دولار.

ملف المحروقات
وكتبت" الاخبار":بحسب القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة لجدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، ارتفع أمس سعر صفيحة البنزين بمقدار 90 ألف ليرة (ما يعادل دولاراً واحداً) ليصبح 1,914,000 ليرة لعيار 95 أوكتان، في حين ارتفع سعر صفيحة المازوت بمقدار 240 ألف ليرة (2.68 دولار) ليصل إلى 1,651,000 ليرة. وبذلك أصبح سعر الليتر الواحد من البنزين 1.06 دولار، وسعر الليتر الواحد من المازوت 0.92 دولار.
تمثّل هذه الزيادة نحو 4.9% في سعر البنزين، و17% في سعر المازوت، وهي الأعلى منذ أن فرضت الحكومة رسماً على استهلاك البنزين في مطلع شباط الماضي بقيمة 320 ألف ليرة لكل صفيحة. هذا الارتفاع أثار تساؤلات: لماذا يرتفع سعر البنزين بمستوى أقل من ارتفاع السعر العالمي؟ كما أنه لا يمكن أن ينعكس ارتفاع السعر العالمي في سعر برميل النفط بنفس نسبة الزيادة في السعر المحلي.
وتشير المصادر إلى أن الأفران والمصانع اكتشفت تبعات هذا الارتفاع غير المبرّر عندما توقف مستوردو النفط عن تزويدهم بالكميات المحددة، بحجة أنهم لا يستطيعون التسليم وفق الأسعار المدرجة في جدول تركيب الأسعار الصادر في 3 آذار، لأنهم اشتروا الكميات بأسعار أقل بنحو 10 دولارات للطن الواحد. وبالتالي، فإن بيعها بالسعر الرسمي سيؤدي إلى تآكل رؤوس أموالهم، خصوصاً مع توقع ارتفاع أسعار النفط في الأيام المقبلة.
لذا قرر المستوردون تعويض هذا التآكل من جيوب المستهلكين، وطلبوا الموافقة من وزير الطاقة جو الصدّي الذي وافق فوراً على الأمر، كما استحصلوا على موافقة وزير الاقتصاد عامر البساط المعني بمسألة الأفران وتسعير ربطة الخبز، ما أدّى إلى رفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت.
كذلك تشير المصادر إلى أن الوزيرين اتفقا أيضاً على منح المستوردين زيادة إضافية على الأسعار في مطلع الأسبوع المقبل، لا يمكن تبريرها بارتفاع السعر العالمي أيضاً، لكنها ستقتطع حتماً من جيوب المستهلكين لتعويض تآكل رساميل المستوردين الذين تتجاوز أرباحهم السنوية، وفق التقديرات، الـ 350 مليون دولار.
عملياً، كل زيادة دولار واحد على استهلاك البنزين اليومي البالغ نحو 7 ملايين ليتر تكبّد المستهلكين 350 ألف دولار يومياً، أما الزيادة في سعر صفيحة المازوت التي يُستهلك منها نحو 340 ألف صفيحة يومياً فستكبّدهم نحو 900 ألف دولار يومياً. بمعنى آخر، ستتدفق نحو 1.2 مليون دولار يومياً إلى جيوب مستوردي المشتقات النفطية، الذين سيستفيدون أيضاً من «بونس» إضافي في الأيام المقبلة، على حساب المستهلكين وأجورهم المتدهورة أصلاً.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
40 مليار دولار قيمة احتياطيات مصرف لبنان من الذهب
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا: سنستثمر 2,8 مليار دولار بمنشأة جديدة لبناء غواصات نووية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إحصاءات الجمارك: عجز الميزان التجاري يصل إلى 16,2 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
350 مليون دولار من البنك الدوليّ إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس المركزي لمصرف لبنان

المجلس المركزي

وزير الاقتصاد

وزارة الطاقة

وزير الطاقة

عامر البساط

مصرف لبنان

من مصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-07
Lebanon24
05:13 | 2026-03-07
Lebanon24
05:00 | 2026-03-07
Lebanon24
04:50 | 2026-03-07
Lebanon24
04:47 | 2026-03-07
Lebanon24
04:45 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24