تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان الكبير في خطر

Lebanon 24
07-03-2026 | 00:07
A-
A+
لبنان الكبير في خطر
لبنان الكبير في خطر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": تنتظر إسرائيل نتائج مفاوضات خلف الكواليس، يشارك فيها الأميركيون والفرنسيون والمصريون، ومن الداخل رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس، وتشمل «حزب الله». والهدف هو الحصول منه على اعتراف تام بذل قواه العسكرية والتحوّل إلى العمل السياسي المحض، وفك ارتباطه التام بإيران وتسليم كل قواه إلى الدولة اللبنانية. ويتردّد أن المهلة لن تتجاوز مطلع الأسبوع المقبل. وبعد ذلك، ستبدأ إسرائيل تنفيذ تهديداتها، بعدما حصلت رسمياً على ضوء أخضر أميركي بتوسيع دائرة الحرب في لبنان.
قد يخاف البعض من قول الحقيقة أو حتى التفكير فيها، وهي الآتية: إن «الحاكم بأمره» الحقيقي للبنان اليوم ليس السلطة التنفيذية، ولا السلطة التشريعية - التي لا تتجاوز «مراجلها» التمديد لنفسها سنتين - ولا الأجهزة العسكرية والأمنية المغلوبة على أمرها والعاجزة عن تنفيذ تعليمات صادرة عن مجلس الوزراء تثير الإرباك، الحاكم الفعلي والفاعل والفعّال هو السيد أدرعي، ولو كان في وضعية التقاعد.
وتماماً كما في الضاحية، كذلك في جنوب الليطاني، انتقل الأهالي من وضعية الاستقرار والازدهار وأحلام مشاريع السلام، إلى الغرق في «طوفان الأقصى» في العام 2023، إلى نصف انتحار وتهجير في حرب 2024، إلى انتحار وتهجير كاملين في حرب 2026.
وهنا تكمن عبقرية الذين اتخذوا قرارات الانخراط في الحرب، تحت عناوين المساندة لغزة وإيران، لقد استطاعوا إنهاء الوجود الديموغرافي، للشيعة تحديداً، في جزء من الجنوب وفي جبل لبنان والعاصمة، والعبقرية أيضاً أنهم فعلوا ذلك واستطاعوا أن يفلسفوه، بإضفاء أبعاد عقائدية على الواقع المرير، وأن يدخلوا في عقول الكثيرين من الضحايا، أن ما جرى هو انتصار فعلاً وأنهم منتصرون. لم يتعلم هؤلاء من درس غزة، هناك أيضاً قيل للأهالي إنهم منتصرون وسينتصرون، لكن الأيام أثبتت وستثبت أنهم دخلوا مرحلة التهجير والتذويب الممنهج والدائم للهوية الوطنية الفلسطينية. ومن لا يصدق، فليسأل «فتح» وفلسطينيي السلطة الفلسطينية قراءتهم لما يجري، فهؤلاء اختبروا كل التجارب طويلاً منذ منتصف القرن الماضي، وصاروا يعرفون كل شيء.
الضاحية اليوم من دون شيعة، أي بيروت من دون شيعة. فهل يدرك هواة الحروب المريرة معنى ذلك؟ وهل يفكرون في السيناريوهات التي سيقود إليها؟ وكذلك، جنوب الليطاني، حيث جزء وازن من الثقل الديموغرافي الشيعي، بات فارغاً تقريباً، فهل يفكر هؤلاء بما يعنيه ذلك؟ وهل يفكرون في ما تريده إسرائيل بهذا الإخلاء المدروس؟
إذا دُمّرت إسرائيل الضاحية، كما هي خان يونس، فمتى يمكن أن تسمح بإعادة بنائها؟ ومن سيبنيها، وبأي أموال، إذا سمحت بإعادة البناء؟ هل سينتظرون رفيق الحريري جديداً يُنشئ لها «سوليدير» تجرفها وتبنيها مجدداً؟ وماذا لو طال انتظار البناء 10 سنوات أو 20؟ هل سيعود إليها أهلها الذين ترسخت أقدامهم وأنجبوا عائلات جديدة في مناطق النزوح أو بلدانه؟ اسألوا الذين مرّوا بهذه التجارب، في لبنان كله!
وأما الأهم والأخطر، فهو جنوب الليطاني الذي سينسلخ عملياً عن لبنان الكبير، فهذا الأمر لم يعد تحليلاً سياسياً، بل بات «تعهداً» واضحاً وصريحاً إسرائيلياً، وأميركياً إلى حد بعيد. فالعديد من أركان الإدارة الحالية في واشنطن يؤمنون، مثل دونالد ترامب، بأن إسرائيل «صغيرة» ويجب «تكبيرها»، وقبل أيام أكد ذلك صراحة سفيرهم في إسرائيل.
أكثر من ذلك، من قال إن شمال الليطاني لن يلحق بجنوبه بعد حين، بعد شهر أو سنة أو أكثر؟ وما المرسوم للبقاع أيضاً، وقد بدأ التلويح بافتعال مشكلة على الحدود مع سوريا الجديدة؟ وتالياً ما المرسوم للبنان الكبير كله؟
حتى الآن، جرى إحباط كل الفرص التي سنحت لإخراج لبنان الكبير من الجحيم الذي يُدفع إليه. واليوم، يجري دفعه بعنف إلى المجهول، بشعارات تبدو برّاقة وساذجة، لكنها في الواقع قاتلة، وأصحاب هذه الشعارات سيكونون دماً على أنفسهم وبيئتهم وأهلهم ومصيرهم، وسيندمون على لحظة جنونهم ورفضهم كل محاولات الاحتضان الوطني التي قُدّمت إليهم بلا مقابل، لكن لن ينفع الندم لأن ما تم سيكون قد تم، ولا عودة إلى الوراء.    
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميرتس يحذر: الحريات في خطر بعصر القوى الكبرى
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اضطراب الساعة البيولوجية ليلاً يزيد خطر الخرف لدى كبار السن
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير: مسألة وقت عن عملية كبيرة ضد حزب الله في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لبنان يواجه خطر "القائمة السوداء" وصندوق النقد طلب تعديل "خطة الإنقاذ"
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الحريري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-07
Lebanon24
05:13 | 2026-03-07
Lebanon24
05:00 | 2026-03-07
Lebanon24
04:50 | 2026-03-07
Lebanon24
04:47 | 2026-03-07
Lebanon24
04:45 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24