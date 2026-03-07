بعد "الإنزال الإسرائيلي" في النبي شيت.. "الحزب" يكشف تفاصيل ما حصل

أصدر البيان الآتي:

"رَصَدَ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:30 من مساء الأمس الجمعة 06-03-2026 تسلّل 4 مروحيّات تابعة لجيش العدو من الاتجاه السوري، حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون. وتقدّمت قوّة المشاة المعادية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة. "



وأضاف البيان: "تطور الاشتباك بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو أربعين غارة، مستعملاً الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك. في غضون ذلك، نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية، في ما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري."

ولاحقا، أعلن حزب الله انه وفي إطار تصدّيه لإنزال العدوّ في ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 فجر اليوم منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت، بصلياتٍ صاروخيّة.