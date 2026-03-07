تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد "الإنزال الإسرائيلي" في النبي شيت.. "الحزب" يكشف تفاصيل ما حصل

Lebanon 24
07-03-2026 | 00:03
بعد الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت.. الحزب يكشف تفاصيل ما حصل
أصدر حزب الله البيان الآتي:
"رَصَدَ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:30 من مساء الأمس الجمعة 06-03-2026 تسلّل 4 مروحيّات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون. وتقدّمت قوّة المشاة المعادية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة. "

وأضاف البيان: "تطور الاشتباك بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو أربعين غارة، مستعملاً الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك. في غضون ذلك، نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية، في ما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري."
ولاحقا، أعلن حزب الله انه وفي إطار تصدّيه لإنزال العدوّ في منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 فجر اليوم منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت، بصلياتٍ صاروخيّة.  
مواضيع ذات صلة
الحدث: 40 غارة إسرائيلية على النبي شيت في البقاع بعد عملية إنزال جوي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: في هذه المقبرة تم الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت بحثا عن جثة رون أراد
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا لحظة حصول الإنزال الجوي الإسرائيلي في النبي شيت
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: القوة التي نفذت إنزال النبي شيت جمعت رفاة بحثا عن الطيار رون آراد
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24

