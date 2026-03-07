وزير ينقل محضر الجلسة الى "السفارة"

كتبت " الجمهورية": أثار وزير ينتمي إلى "الفريق السيادي" خلال جلسة الحكومة، احتمال وجود وزراء جواسيس، ما أثار غضب زملائه الذين طلبوا شطب كلامه من المحضر، فيما المعروف عن الوزير نفسه أنه ينقل محضر الجلسة إلى كبرى، بشهادة البعض.