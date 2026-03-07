تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-03-2026 | 01:45
مواقف متطابقة سمعها الوفد الاشتراكي: لا جدوى
قال مصدر سياسي مقرّب من اللقاء الديمقراطي إن الجولة التي قام بها  رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط كانت "ممتازة على الصعيد الوطني" لناحية التواصل مع مختلف القوى السياسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأشار المصدر إلى أن جنبلاط والوفد المرافق له سمعوا تقريباً المواقف نفسها من مختلف الفرقاء، ومفادها أنه لم يعد هناك جدوى بعد اليوم من الحوار مع "حزب الله"، ولا مكان لإعادة إحياء أي من المعادلات السياسية السابقة التي كان يطرحها "الحزب".
أضاف المصدر" أن ما جرى في البلاد خلال الفترة الأخيرة كان فظيعاً إلى درجة أنه بات من غير الواضح إلى أين يتجه لبنان"، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة قد تفرض على اللبنانيين وقائع كبيرة قد يجدون أنفسهم مضطرين للقبول بها، "من دون أن يكون لديهم ترف الرفض أو التعديل أو حتى إبداء الرأي".
واعتبر المصدر أن "حزب الله" أوصل البلاد إلى هذا الواقع الصعب، وهو اليوم يواصل إغراق لبنان في الأزمة".
وختم بالقول "إن الأولوية حالياً يجب أن تكون للتضامن الوطني وإغاثة النازحين الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم ضحية لهذه الظروف القاسية".
 
المصدر: لبنان 24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24