مواقف متطابقة سمعها الوفد الاشتراكي: لا جدوى

قال مصدر سياسي مقرّب من اللقاء إن الجولة التي قام بها رئيس كانت "ممتازة على الصعيد الوطني" لناحية التواصل مع مختلف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها .وأشار المصدر إلى أن والوفد المرافق له سمعوا تقريباً المواقف نفسها من مختلف الفرقاء، ومفادها أنه لم يعد هناك جدوى بعد اليوم من الحوار مع " "، ولا مكان لإعادة إحياء أي من المعادلات السياسية السابقة التي كان يطرحها "الحزب".أضاف المصدر" أن ما جرى في البلاد خلال الفترة الأخيرة كان فظيعاً إلى درجة أنه بات من غير الواضح يتجه لبنان"، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة قد تفرض على اللبنانيين وقائع كبيرة قد يجدون أنفسهم مضطرين للقبول بها، "من دون أن يكون لديهم ترف الرفض أو التعديل أو حتى إبداء الرأي".واعتبر المصدر أن "حزب الله" أوصل البلاد إلى هذا الواقع الصعب، وهو اليوم يواصل إغراق لبنان في الأزمة".وختم بالقول "إن الأولوية حالياً يجب أن تكون للتضامن الوطني وإغاثة الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم ضحية لهذه الظروف القاسية".