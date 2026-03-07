ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …

لوحِظ خلال الساعات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في أسعار قوارير في عدد من المناطق، بالتزامن مع توقف بعض الجهات عن تعبئة الغاز، ما أدى إلى فوضى في السوق ولعب واضح بالأسعار بين الباعة، وسط شكاوى المواطنين من الاستغلال وغياب أي تسعيرة واضحة حتى الآن.