منخفض جوي سريع يسيطر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

يسيطر منخفض جوي سريع متمركز فوق مصحوبأ بكتل هوائية باردة على والحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر احياناً محليا مع انخفاض بدرجات الحرارة، ينحسر تدريجياً ليلأً مخلفاً موجة من الصقيع بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة تستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل .ويكون الجو غداً صافٍ إجمالاَ مع أجواء باردة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل حيث نحذّر من خطر تكون الجليد على المرتفعات وخطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١١٠٠ متر .الإثنين:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة النهارية بينما تبقى الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع نسبة رطوبة منخفضة.الثلاثاء:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية بينما تبقى الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل خاصة في المناطق الداخلية والجبلية .الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية ناشطة ليلًا، سرعتها تتراوح بين ١٥ و٥٠ كلم/ساعة.الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .الرطوبة النسبية على الساحل:بين ٦٠ و ٨٠% .حال البحر: مائج .حرارة سطح الماء: ١٨°م.الضغط الجوي: ١٠١٩ HPAأي ما يعادل: ٧٦٤ ملم زئبقساعة : ٠٦:٠١ساعة غروب الشمس: ١٧:٣٨