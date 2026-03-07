تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لكل هذه الأسباب الحرب طويلة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
07-03-2026 | 05:00
A-
A+
لكل هذه الأسباب الحرب طويلة
لكل هذه الأسباب الحرب طويلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توسعت في الأيام الأخيرة رقعة القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان، بطريقة توحي بأن ما يجري يتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة. فالمشهد العام يوحي بوضوح بأن إسرائيل تعتمد مقاربة تقوم على رفع الكلفة إلى أقصى حد ممكن على البيئة الاجتماعية الحاضنة لحزب الله.

الفكرة التي تبدو حاضرة في الذهنية الإسرائيلية تقوم على أن الضغط الكبير والمتواصل على هذه البيئة سيؤدي، خلال فترة قصيرة نسبياً، إلى إحداث شرخ بينها وبين الحزب، أو على الأقل دفعها إلى تحميله مسؤولية ما يجري.

غير أن نمط الضربات في عدد من المناطق يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة الأهداف الفعلية لهذه العمليات. فالقصف الذي طال قرى وبلدات بعيدة نسبياً عن خطوط الاشتباك، ومن بينها بلدة النبي شيت في البقاع، يوحي أحياناً وكأنه تدمير ممنهج أكثر منه عمليات ذات طابع عسكري محدد. بعض هذه الضربات يبدو أقرب إلى عمليات انتقامية ذات طابع رمزي، خصوصاً عندما تستهدف أماكن تحمل دلالات معنوية في بيئة حزب الله، وهو ما يجعل الرسالة السياسية والنفسية جزءاً أساسياً من طبيعة هذه الهجمات.

في المقابل، لا يمكن فصل هذا السلوك العسكري عن المأزق الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية على مستوى خطابها الداخلي. فطوال الأشهر الماضية جرى الترويج داخل إسرائيل لفكرة أن حزب الله تعرض لضربات قاسية وأن قدرته على القتال تراجعت بشكل كبير. إلا أن الوقائع الميدانية لا تعكس هذه الصورة بالكامل. الحزب ما زال يقاتل على خطوط المواجهة الأمامية، ويواصل استهداف المستوطنات الشمالية، كما يدير المعركة بطريقة توحي بأنه يملك القدرة على الاستمرار لفترة طويلة.

هذا التناقض بين الخطاب السياسي والواقع الميداني يضع القيادة الإسرائيلية أمام تحدٍ حقيقي. فكلما طال أمد المعركة من دون تحقيق نتائج حاسمة، يصبح من الصعب تبرير الكلفة المتزايدة أمام الجمهور الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، يبدو أن حزب الله يتعامل مع المعركة من زاوية مختلفة تماماً، تقوم على إدارة الوقت وتحمل الكلفة، وليس بالضرورة على تحقيق حسم سريع.


من هنا، تبدو المواجهة الحالية وكأنها تتجه تدريجياً نحو معركة إرادات بامتياز. ففي كل جبهة من جبهات القتال، يتكرس منطق بسيط: من يستطيع الصمود أكثر ومن يصرخ أولاً. الكلفة البشرية والمادية تتصاعد، فيما تلعب عوامل أخرى دوراً حاسماً، مثل حجم المخزون العسكري والقدرة على تعويضه والاستمرار في القتال.


كل هذه المؤشرات تجعل من الصعب تصور نهاية قريبة لهذه المواجهة. فالمعركة تبدو مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، في ظل غياب أي أفق سياسي واضح لوقفها. بل إن مستوى التصعيد نفسه قد يحمل مفاجآت كبيرة في أي لحظة، ما يجعل المنطقة كلها أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات غير محسوبة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: هذه حرب طويلة بعواقب لا يمكن تخيلها
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: هذه خسائر العمال الفلسطينيين بسبب الحرب والقيود الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لحرب طويلة حتى معاقبة المعتدي وعلى العدو انتظار ضربات مؤلمة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني: مستعدون لحرب طويلة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستوطنات

حزب الله

إسرائيل

الشمالي

البقاع

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-03-07
Lebanon24
08:34 | 2026-03-07
Lebanon24
08:25 | 2026-03-07
Lebanon24
08:22 | 2026-03-07
Lebanon24
08:19 | 2026-03-07
Lebanon24
08:10 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24