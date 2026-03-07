مرقص: الأولوية لمواكبة جهود الرئيس والحكومة في الحشد الديبلوماسي

شدّد بول على أن "الوقت هو للعمل الديبلوماسي والإغاثي الذي يقوده رئيس الجمهورية مع الحكومة ورئيسها، وعلى الابتعاد عن لغة الشحن والكراهية".

حديثه جاء على هامش مشاركته في صلاة درب التي أقيمت في دير مار روكز – الدكوانة على نية الخير والسلام للبنان واللبنانيين وترأسها الرئيس العام للرهبانية الأنطونية الأباتي بو رعد، وحضرها رئيس المجلس العام ميشال متى والأعضاء رولان غسطين وانطوان وايلي تنوري، مديرة عام تلفزيون الدكتورة اليسار نداف وعدد كبيرة من الإعلاميين.

