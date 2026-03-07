تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
مرقص: الأولوية لمواكبة جهود الرئيس والحكومة في الحشد الديبلوماسي
Lebanon 24
07-03-2026
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد
وزير الإعلام
بول
مرقص
على أن "الوقت هو للعمل الديبلوماسي والإغاثي الذي يقوده رئيس الجمهورية مع الحكومة ورئيسها، وعلى الابتعاد عن لغة الشحن والكراهية".
حديثه جاء على هامش مشاركته في صلاة درب
الصليب
التي أقيمت في دير مار روكز – الدكوانة على نية الخير والسلام للبنان واللبنانيين وترأسها الرئيس العام للرهبانية الأنطونية
المارونية
الأباتي
جوزف
بو رعد، وحضرها رئيس المجلس
الماروني
العام ميشال متى والأعضاء رولان غسطين وانطوان
رميا
وايلي تنوري، مديرة عام تلفزيون
لبنان
الدكتورة اليسار نداف وعدد كبيرة من الإعلاميين.
