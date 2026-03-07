في إسرائيل... هذا آخر ما قيل عن عمليّة الإنزال في النبي شيت

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه في إطار نشاطاته في ، "عملت قوات خاصة الليلة الماضية على محاولة للعثور على أدلة تتعلق بالملاح الجوي المفقود ".





وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "لم تقع أيّ إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية، كما لم يتمّ العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلق به".



