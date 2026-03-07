تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سليمان التقى درباس: للتمسك بوحدة اللبنانيين

Lebanon 24
07-03-2026 | 05:42
A-
A+
سليمان التقى درباس: للتمسك بوحدة اللبنانيين
سليمان التقى درباس: للتمسك بوحدة اللبنانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان على أن "الحرب الدائرة في الإقليم، والتي امتدّت تداعياتها إلى لبنان نتيجة ما سُمّي بحرب الإسناد العبثية، كانت محور النقاش الأساسي خلال اللقاء مع الوزير ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس، وكان تشديد على ضرورة التمسك بوحدة اللبنانيين والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يزرع الانقسام بينهم أو يورّط لبنان في مزيد من الاعتداءات والصراعات".



وكان تأكيد "لأهمية الالتزام بدعم قرارات مجلس الوزراء، لا سيما تلك المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، ومنع أي نشاطات عسكرية خارجة عن إطار القوى الشرعية، إضافة إلى عدم السماح بدخول أشخاص منضوين في منظمات عسكرية غير لبنانية".



وكان تشديد على أن "لبنان يصمد باتحادنا ويسقط بانقسامنا".



بدوره قال درباس: "اليوم نندم على عدم تنفيذ اعلان بعبدا عندما حصل على اجماع غير مسبوق".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: أدعو اللبنانيين للتمسك بالعقلانية لمنع انجرار بلدنا إلى الحرب الدائرة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان: عدم دخول "حزب الله" في "معمعة الإسناد" ينسجم مع مشاعر اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي حجازي كرم محافظ البقاع: هذا اليوم سيسجل في ذاكرة الوطن كشاهد على وحدة اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الشرع أكد لترمب تمسك سوريا بوحدة أراضيها وسيادتها وحرصها على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد ميشال سليمان

مجلس الوزراء

ميشال سليمان

محامي الشمال

العماد ميشال

رشيد درباس

عماد ميش

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-03-07
Lebanon24
08:34 | 2026-03-07
Lebanon24
08:25 | 2026-03-07
Lebanon24
08:22 | 2026-03-07
Lebanon24
08:19 | 2026-03-07
Lebanon24
08:10 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24