سليمان التقى درباس: للتمسك بوحدة اللبنانيين

أشار الرئيس في بيان على أن "الحرب الدائرة في الإقليم، والتي امتدّت تداعياتها إلى نتيجة ما سُمّي بحرب الإسناد العبثية، كانت محور الأساسي خلال اللقاء مع الوزير ونقيب السابق ، وكان تشديد على ضرورة التمسك بوحدة اللبنانيين والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يزرع الانقسام بينهم أو يورّط لبنان في مزيد من الاعتداءات والصراعات".







وكان تأكيد "لأهمية الالتزام بدعم قرارات ، لا سيما تلك المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، ومنع أي نشاطات عسكرية خارجة عن إطار القوى الشرعية، إضافة إلى عدم السماح بدخول أشخاص منضوين في منظمات عسكرية غير لبنانية".







وكان تشديد على أن "لبنان يصمد باتحادنا ويسقط بانقسامنا".







بدوره قال : "اليوم نندم على عدم تنفيذ اعلان عندما حصل على اجماع غير مسبوق".

