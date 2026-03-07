بعد إصابة عسكريّ بإطلاق نار من الجانب السوريّ... بيانٌ للجيش

صدر عن – البيان الآتي:



بتاريخ 6 / 3 /2026، تعرَّض أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة إطلاق نار من الجانب السوري على مركز تابع للجيش اللبناني في منطقة – ، فردَّ عناصر المركز على مصادر النيران.

تجري المتابعة لمعرفة ملابسات الحادثة بالتنسيق مع السلطات المعنية.