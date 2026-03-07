إستشهاد عسكريّ ومسعف... غارة إسرائيليّة استهدفت منزل والدهما

أفادت مندوبة " "، أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت منزل الشيخ في كوثرية الرز، ما أدى إلى إصابته بجروحٍ خطيرة.

وعُلِمَ أنّ نجليّ ، الرقيب والمسعف في "الهيئة الصحية" محمد قد استشهدا في الغارة.