بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان مدينة صور

وجّه الجيش الإسرائيليّ إنذاراً عاجلاً إلى سكان زقوق المفدي/صور، وقال "سيُهاجم الجيش على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ" " في ضوء محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "نحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم موجودون بالقرب من مباني يستخدمها "حزب الله" فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".

