لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
تفاصيل ليلة الإنزال الاسرائيلي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-03-2026
|
06:18
أفادت مصادر مطلعة
"
لبنان24
"
أنه عطفاً على
واقعة عملية الانزال التي قام بها العدو الاسرائيلي في بلدة
النبي شيت
في
البقاع
ليلاً، والتي رافقتها تغطية جوية كثيفة من الطيران الحربي وغارات على المنطقة، فإنَّ القوة المعادية كانت مؤلفة من ثمانية جنود أتت الى جبانة آل شكر، وحفرتها، ثم عادت أدراجها، وانسحب الطيران الحربي من الأجواء مع انتهاء العملية التي أسفرت عن استشهاد ستة وعشرين شخصاً.
وتقول المصادر إنّ "الجنود الاسرائيليين كانوا يرتدون لباس جنود لبنانيين للتمويه، وقد أتوا من مكان الإنزال الى المقبرة بسيارات ورافقتهم سيارة إسعاف، كما سجل اطلاق نار كثيف في المنطقة".
ويبقى الكشف النهائي عمّا حصل رهن صدور بيان رسميّ لبنانيّ.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
النبي شيت
lebanon
لبنان24
البقاع
بانت
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
