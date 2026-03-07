تفاصيل ليلة الإنزال الاسرائيلي

" " أنه عطفاً على واقعة عملية الانزال التي قام بها العدو الاسرائيلي في بلدة في ليلاً، والتي رافقتها تغطية جوية كثيفة من الطيران الحربي وغارات على المنطقة، فإنَّ القوة المعادية كانت مؤلفة من ثمانية جنود أتت الى جبانة آل شكر، وحفرتها، ثم عادت أدراجها، وانسحب الطيران الحربي من الأجواء مع انتهاء العملية التي أسفرت عن استشهاد ستة وعشرين شخصاً. أفادت مصادر مطلعةأنه عطفاً علىفي ليلاً، والتي رافقتها تغطية جوية كثيفة من الطيران الحربي وغارات على المنطقة، فإنَّ القوة المعادية كانت مؤلفة من ثمانية جنود أتت الى جبانة آل شكر، وحفرتها، ثم عادت أدراجها، وانسحب الطيران الحربي من الأجواء مع انتهاء العملية التي أسفرت عن استشهاد ستة وعشرين شخصاً.



وتقول المصادر إنّ "الجنود الاسرائيليين كانوا يرتدون لباس جنود لبنانيين للتمويه، وقد أتوا من مكان الإنزال الى المقبرة بسيارات ورافقتهم سيارة إسعاف، كما سجل اطلاق نار كثيف في المنطقة".



ويبقى الكشف النهائي عمّا حصل رهن صدور بيان رسميّ لبنانيّ.